賴瑞隆澄清兒捲「校園衝突」不是霸凌 詹江村轟：給社會做最壞示範

表態角逐2026年高雄市長選戰的綠委賴瑞隆，其子因捲入校園衝突爭議引發關注，他今天（27日）表示與受害家長達成共識，認定孩子的衝突事件並非霸凌案件。桃園市議員詹江村痛批，賴瑞隆給社會大眾做了最壞的示範，「有權有勢的小孩就算霸凌也可以變成不是霸凌！」

賴瑞隆。（圖／中天新聞）

賴瑞隆表示，針對日前校園事件引發的社會討論，他與女童家人已於12月20日依學校既有法定機制完成溝通並釐清事實，並依規定於昨日簽署調和同意，認定孩子的衝突事件並非霸凌案件，並於今(27)日經雙方同意共擬聲明，達成三項共識：

1、本衝突事件非霸凌案。

2、呼籲媒體與大眾勿標籤化孩子。

3、媒體諸多報導並非事實，期盼能以更審慎、負責的態度看待校園事件。

賴瑞隆12月7日曾召開記者會道歉落淚。（圖／中天新聞）

詹江村在臉書發文表示，「賴瑞隆給社會最壞的示範莫過於此，有權有勢的小孩就算霸凌也可以變成不是霸凌。一路追打，堵在廁所12分鐘，還有辦法跟對方家長，共同聲明說『這不是霸凌』。」

賴瑞隆與女孩的家長晤談，雙方家長於12月7日見面談話的照片。（賴瑞隆辦公室提供）

詹江村說，「賴瑞隆你這是在給社會大眾做最壞的示範，告訴社會大眾，只要有錢有勢，就算是霸凌，也會變成不是霸凌。」

