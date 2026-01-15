賴瑞隆為何能出線？ 白喬茵揭「比勤勞雙腳更強」神器：恐已燒上億元

民進黨高雄市長初選落幕，新潮流系立委賴瑞隆驚險出線。（柯宗緯攝）

民進黨高雄市長初選結果公布，立委賴瑞隆勝出。國民黨高雄市議員白喬茵分析，賴瑞隆沒有最密集的行程、沒有最拚命跑基層，主要靠著看板、文宣、廣告等方式，擊敗3名幾乎用生命在衝刺的同黨對手。她說，外界估計賴這1年來恐怕燒掉幾千萬至上億元，「也再次證明，在台灣政治現實裡，新台幣跑起來，往往比勤勞的雙腳更有用。」

白喬茵14日晚間在臉書表示，民進黨這場高雄市長初選打了一年多，賴瑞隆沒有最密集的行程、沒有最拚命跑基層，卻靠著鋪天蓋地的看板、文宣、廣告、媒體操作、固樁與宴請，擊敗了其他3位幾乎用生命在衝刺的同黨對手。

廣告 廣告

她指出，熟悉選舉運作的人都知道，這樣的規模不可能便宜。外界普遍估計，這一年多恐怕燒掉幾千萬至上億元，也再次證明，在台灣政治現實裡，新台幣跑起來，往往比勤勞的雙腳更有用；而賴瑞隆本人並無如此財力，這一面面看板與一波波文宣的背後，仰賴的是長期資金充沛的派系奧援。

白喬茵提到，自己就任職議員以來，觀察到，新潮流確實培養出不少優秀的基層民代，不管是對事件的論述邏輯或是切入觀點，皆甩其他派系好幾條街；但老高雄人同時也很清楚，只要歸順新潮流，政治生命往往就不再完全屬於自己，而是與整個派系的利益深度綁定，真正掌握高雄命運的「地下市長」仍是新潮流那幾隻看不見的黑手。

【看原文連結】