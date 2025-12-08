賴瑞隆為兒當面致歉 女童母接受：敬佩這份責任及擔當

立委賴瑞隆7日與女童媽媽見面，當面表示歉意。（圖/賴瑞隆辦公室提供）

表態參選高雄市長的民進黨立委賴瑞隆，因8歲兒子近日涉入校園衝突事件，引發社會熱議。在多次公開致歉後，賴瑞隆昨（7）日表示，已與女童的母親完成會面，向對方當面致上深刻歉意，並感謝女童家長願意透過對談釐清彼此的想法、促進溝通。

在聊天中，女童媽媽表示，今天看了賴瑞隆記者會發表的內容，心裡蠻感觸的，因為她也是兩個小朋友的家長，經過這段彌補傷害的過程，他們家是真的很接受這份誠意，她個人非常敬佩賴瑞隆的責任與擔當。

女童媽媽指出，她跟先生都感受到賴瑞隆的善意，本身初衷也是希望制止傷害，然後得到道歉，並不是要去對小朋友怎麼樣。既然這些已經全部完成，後面怎麼做、會照這部分去執行，後續法律部分也會去解除。

女童媽媽說，其他流程就交由學校去完成，也感謝賴瑞隆願意用這麼快速的時間出來處理問題，就希望大家的小孩都可以好好成長，就是大家一起加油，人生真的很漫長。

賴瑞隆則表示，自己已經和女孩的媽媽見面，除了當面表達深刻的歉意，也非常感謝女孩媽媽願意與自己對談，能夠把彼此的想法釐清和溝通。

賴瑞隆說，身為爸爸，自己有責任更深入瞭解並面對孩子的情況。從事政治工作，自己也有責任讓社會看到一個更成熟、願意處理問題的態度。今天的溝通讓自己更清楚孩子之間的互動、家長的期待，以及後續應該努力的方向。

賴瑞隆強調，接下來，自己會持續與家長及學校保持良好溝通，再次感謝女孩媽媽願意與自己見面，共同完成對話，讓孩子都可以在更友善、更安全的環境中成長。

最後，賴瑞隆說，最近的事讓自己和家人都有更多的成長，自己也會更精進自己面對事物的態度。至於其他過多的指控跟詮釋，希望可以到此為止，還給小孩更多成長和學習的空間。

