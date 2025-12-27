賴瑞隆為兒發聲「非霸凌」！ 雙方家長聲明：踢足球引衝突

賴瑞隆再度為8歲兒子發聲「並非霸凌者」，他和對方家長共同發聲明，認定是踢足球引起的「校園衝突」。（圖／資料畫面）





案情大逆轉！民進黨立委賴瑞隆再度為8歲兒子發聲「並非霸凌者」，他和對方家長共同發聲明，認定是踢足球引起的校園衝突，賴瑞隆也表示，面對高雄市長初選的緊要關頭，會繼續掃街打拚。同樣衝刺初選的許智傑則指出，目前民調在黃金交叉階段，顯示4位人選競爭相當激烈。

立委（民）賴瑞隆：「這是一個因為足球引起的衝突事件，隔天之後孩子們也都玩在一起了，並不是霸凌事件。」

民進黨立委賴瑞隆8歲的兒子，12月初被控在校霸凌，如今賴瑞隆與對方家長共同聲明，已釐清事件達成和解共識。

立委（民）賴瑞隆：「部分的媒體跟部分的名嘴不要再去標籤化孩子，這不是事實，這對孩子將會有一輩子的影響，這也違反兒少法的相關規定。」

事件被爆出的時間點是民進黨高雄市長初選之戰正熱的時候，如今賴瑞隆撇開風波，要繼續拚戰2026。

立委（民）賴瑞隆：「進入到最後初選的階段，那我們就持續的，包括掃市場，包括車隊掃街，持續加強的部分就在於像今天下午，要到大岡山去車掃，縣區的部分，我相信是我必須要加強的重點。」

賴瑞隆先前民調表現突出，經歷風波，初選的選情如何。

立委（民）許智傑：「雙方已經達成和解，祝福孩子們都可以快樂學習、快樂長大，距離初選剩下最後2週，目前民調也在黃金交叉階段，我會繼續勤跑基層。」

另外林岱樺則是以大造勢拚氣勢。

立委（民）林岱樺：「民調從領先到現在被打到打平打平，經過檢調將進一年的封殺，岱樺變成最透明最清白，最可以讓大家檢驗的市長候選人，岱樺會無罪對不對對。」

邱議瑩不落人後，臉書貼出一張張在市場街掃的合照，用就愛自拍不管哪裡都行的方式，展現人氣。民進黨4位人選在這緊要關頭，各自撇除爭議拚人氣。