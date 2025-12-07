賴瑞隆為兒霸凌案落淚 受害童家長爆：賴妻一句道歉都沒有

爭取民進黨高雄市長初選的立委賴瑞隆，近日遭爆兒子在學校霸凌女同學案，賴瑞隆今天為此第二度召開記者會，除了向受害者家長致歉，以及表達會將兒子轉學，並且述說與兒子的對話時，激動落淚。根據媒體爆料，受害者家長表達，賴瑞隆妻子陳怡元出席學校舉辦的協調會時姿態高傲，「從頭到尾，一句道歉都沒有」。

民進黨立委賴瑞隆。（圖／中天新聞）

根據《ETtoday》報導，受害女童家長質疑，賴瑞隆兒子10月16日在校毆打女兒、堵門恐嚇，校方卻延遲12天至10月28日才進行校安通報，更延宕35天到11月20日才召集雙方家長開座談會。家長向媒體反映，學校老師當天就知道事件並告知家長，質疑校方為何當天沒做校安通報，延遲通報、處理的責任誰要負責。

廣告 廣告

家長指出，女兒被賴瑞隆兒子毆打後，每天上學還得面臨賴家小孩嗆「你這神經病、你這笨蛋」的羞辱式嘲諷。家長從事發後就向校方反映，希望讓對方家長出面溝通達成共識，希望賴家小孩不要再針對女兒進行羞辱、辱罵。家長表示，賴家小孩只要看到兒子、女兒就會罵她們是笨蛋神經病，小女童跟老師、學校學務處反應也沒用。

賴瑞隆第二度為兒子涉霸凌案召開記者會。（圖／中天新聞）

賴瑞隆妻子陳怡元直到11月20日、延宕35天後才出席到校與被害女童家長面談。讓家屬氣憤的是，陳怡元到會議室後從頭到尾沒跟家長和遭霸凌小女童說過一聲「對不起」，還以自身優越感強調賴家超重視孩子教育，她們也很努力配合學校管理，言詞之中都是優越感和抱怨，而且陳怡元在協調會上姿態宛如高官來校視察，沒有道歉沒承諾改善。座談會不歡而散後，陳怡元就直奔副校長辦公室理論，搞得好像做錯的是受害小孩。

賴瑞隆今天則是第二度為兒子涉霸凌案致歉，賴瑞隆提到，身為孩子的父親，還是要對這位女童的父母親致上最深的歉意。賴瑞隆說，這兩天他也到學校一趟，希望透過學校能跟對方父母親，當面表達他的歉意，只可惜並未能順利完成。

賴瑞隆在談到兒子有向他表示歉意，「爸爸，對不起害你要向全國道歉」。講到這段時，賴瑞隆一度激動落淚，並且表示，因為自己的身分，讓孩子承受這麼多事情，「是爸爸對不起你」。賴瑞隆也在記者會上提到，已經幫兒子向學校請假到學期末，未來也會幫兒子轉學，不會再讓受害女童及家長要面對到他的兒子。

延伸閱讀

鄭麗文2026目標至少攻下南二都 月底前公布南高屏參選人

盧鄭同框藍粉嗨翻！盧秀燕兩度籲團結挺鄭麗文 鄭笑喊：盧就是太陽

賴清德喊保留中華民國國號無需宣布獨立 鄭麗文嗆：下架台獨黨綱