賴瑞隆為家人道歉獲原諒！網評「不卸責」 3綠委回應曝光

民進黨高雄市長擬參選人、立委賴瑞隆的家人近日被指涉入校園爭議案件，賴瑞隆昨（7）日晚間釋出影片，證實已與被行為人的母親見面當面致歉，並已取得對方的諒解。對方強調，自己與先生看到記者會很有感觸，也清楚感受到賴瑞隆的善意與誠意，敬佩他的責任與擔當，並約定未來以雙方家人的成長為優先，相互加油打氣，共同度過這段歷程，如此負責任的態度也負責部分網友肯定。





該事件引發社會關注，賴瑞隆表達積極面對家人過錯，謙卑而且正面承擔的態度在網路上掀起正面討論；許多網友在社群留言肯定他「不逃避、不卸責」的處理方式，做了政治人物的正確示範。

有網友認為，這是政治人物該展現的格局與氣度，期盼他未來能繼續為高雄市長初選打拚，爭取更多選民認同，也有人覺得賴瑞隆這次的道歉相當有誠意，才取得被行為人的諒解。網路輿論多認為，賴瑞隆身為公眾人物與父親，願意為了家人真誠道歉，並陪伴雙方一起走過風波，呈現出高度格局。

外界也多盼望此事能盡快告一段落，給予家長與學校充分的陪伴與輔導空間，讓事件回到孩童教養與校園教育的本質，讓兩人都能在更健康安全的環境中成長。

對此，綠委林岱樺表示，被行為人的母親，追求事實真相，不亢不卑的態度，寬恕包容的同理心，令人感動；真正可以感動人心的，往往不是政治的權力，也不是階級的高低，而是保護家人的毅力與決心。

綠委邱議瑩認為，「我想這件事情，賴委員也展現了充分的誠意，我想這一點必須對他予以肯定，達成協議與共識，兩人的身心靈輔導以及學校後續的工作，要督促早日完成」。

至於綠委許智傑則強調，「賴瑞隆已經展現誠意致歉，也已和家長和解，這件事就不需要再過度延伸。現在最重要的是輔導行為人的身心健康，也請大家給行為人一點空間」。





