賴瑞隆為8歲兒再致歉 哽咽曝父子對話：不再讓孩子們有接觸
有意代表黨內參選高雄市長的民進黨立委賴瑞隆，就讀國小的8歲兒子，因在校和女同學發生肢體衝突，案件遭通報並提報霸凌調查，賴瑞隆5日召開記者會對外說明致歉，今（7日）再開記者會，賴瑞隆除對同學及家屬致歉外，談到兒子向自己道歉時，他也激動落淚表示：「是爸爸對不起你。」接下來將讓兒子暫離學校並尋求醫療幫助。
賴瑞隆今（7日）下午二度召開記者會，再度向女同學及其家屬致歉，並表示已依對方家長訴求完整觀看事發畫面，將持續透過校方尋求當面致歉的機會，另提出，在學期末前，將暫停讓兒子上學，並辦理退學，不讓孩子們再有接觸，盼能藉此讓女同學家屬放心。
賴瑞隆也透露，已帶孩子求助心理醫生，坦言確實有異常狀況，會持續尋求專業協助，並陪著孩子一起改善，賴瑞隆提到兒子向他道歉忍不住哽噎落淚，坦言聽到兒子對他說：「爸爸對不起，害你跟全國道歉了。」讓他不忍直言：「爸爸對不起你，因為爸爸的身分，讓孩子在這麼小的年紀，就必須承受很多不應該是他這個年紀該承受的事。」
賴瑞隆5日召開記者會時，表示先動手就是不對，同時也自我檢討陪伴、教養孩子確實不夠，承諾未來會花更多時間陪小孩，也會尊重學校目前進行的相關程序；校方同天也發明，表示會依教育部規定程序辦理，並積極給予學生協助支持及輔導，強調會秉持處理，不因學生或家長職業等有差別對待。
