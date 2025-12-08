賴瑞隆為8歲兒鞠躬道歉 女童媽讚有擔當

▲ 立委賴瑞隆8歲兒子捲入校園爭議一事，7日傍晚出現轉折。女童媽媽表示，自己與先生看到記者會很有感觸，敬佩他的責任與擔當，並約定未來以孩子的成長為優先，相互加油打氣，共同度過這段歷程。（圖／記者郭凱杰翻攝）

[NOWnews今日新聞] 立委賴瑞隆8歲兒子捲入校園爭議一事，7日傍晚出現轉折。賴瑞隆獲得女童家屬同意碰面，當面表達歉意。女童媽媽表示，自己與先生看到記者會很有感觸，也清楚感受到賴瑞隆的善意與誠意，敬佩他的責任與擔當。雙方取得諒解，並約定未來以孩子的成長為優先，相互加油打氣，共同度過這段歷程。

該事引發社會關注，賴瑞隆表達積極面對兒子過錯，謙卑且正面承擔的態度在網路上掀起正面討論。許多網友在社群留言肯定他「不逃避、不卸責」的處理方式，認為這才是身為政治人物應有的示範。

有網友直言：「這個態度就是未來高雄市長的格局跟氣度，明年一定讓柯志恩輸10萬票以上。」也有人表示，「我原本還無法抉擇高雄市長初選該支持誰，感覺其中三位都是不錯的人選……但經過這次事件，已毫無懸念：賴瑞隆是我心中最佳的高雄市長人選！加油。」甚至有網友預期，「經過這事件後，賴瑞隆的信任度、知名度將大增，而且很快會反映在民調上！」

在高度放大的政治與選舉氛圍中，家務事往往容易被渲染成攻防工具。不過，隨著賴瑞隆展現高度誠意、選擇不推諉責任、積極協調處置，原本的危機也轉化為向社會溝通家庭教育與孩童教養議題的契機。網路輿論多認為，賴瑞隆身為公眾人物、也是一位父親，願意真誠道歉，並協助雙方孩子一起走過風波，呈現出高度格局。

外界也多盼望此事能盡速告一段落，給予家長與學校充分的陪伴與輔導空間，讓事件回到孩童教養與校園教育的本質，讓兩個孩子都能在更健康安全的環境中成長。

