賴瑞隆犯3大錯誤？中天記者嘆：「驚覺情況轉變」太晚了

林宸佑直言賴瑞隆察覺狀況不對勁也太晚。圖為賴瑞隆10月底在高雄知名貓咖舉辦交流會。（賴瑞隆服務處提供）

綠委賴瑞隆遭爆料其8歲小孩涉校園霸凌案，7日下午哽咽道歉，晚間表示他已和女孩媽媽當面表達歉意，希望相關指控可到此為止。中天記者、主播林宸佑質疑賴瑞隆對兒子霸凌狀況麻木不過問，「上週五驚覺情況轉變」也太晚，還放任綠營議員護航，讓火愈燒愈大。

林宸佑7日在《馬德有事嗎》節目表示，原本受害家長都無意見面，但不曉得賴瑞隆下了哪些工夫，能讓受害家長出面，讓賴瑞隆能跟她道歉。我們仍舊尊重這位媽媽的態度，畢竟受害家長一開始最想要得到的結果，就是賴瑞隆向他們鞠躬道歉，也是當初爆料的目的。

林宸佑提到，賴瑞隆在處理這整個霸凌事件，總共有三大錯誤，第一，他對於霸凌案件麻木不仁，當賴瑞隆發現自己的孩子從10月到12月有3起霸凌事件，都不會覺得自己的太太在處理上出現了一些狀況、出了很大的問題？也都沒有再去過問？

林宸佑指出，第二，賴瑞隆在7日的記者會上說，他「上週五驚覺情況轉變」，所以他才親自出馬來處理整件事情。怎麼會到上週五裁決得很有問題？所以這兩個月到底在忙什麼，真的是忙初選忙到忘記照顧小孩了嗎？

林宸佑強調，第三個錯，是賴瑞隆還放任那些民進黨議員一起幫他護航。像有民進黨議員說「他還只是個8歲孩子！」但問題是對方的受害者也是一個8歲小孩，那位8歲女童就活該被校園霸凌？這種解釋說不通。那些民進黨議員自以為是啦啦隊，還砲轟媒體「怎麼可以公審8歲小男孩？」不要偷換概念，大家所質疑的是男童的家長怎麼處理霸凌。以為在當啦啦隊，殊不知根本是在把賴瑞隆拉下火海。

「另外一種『拉拉隊』，一直在把他拉下火坑！」林宸佑直言，三大錯誤，一是麻木不仁，二是出手時機也太晚了，三是放任綠營繼續幫他亂護航，結果讓這一波火愈燒愈大。現在要止血、要滅火？我們就來看下一波民調做出來，是不是真的能好好滅火？

