賴瑞隆獲雙北3女議員南下助陣 邱議瑩預告1月加辦造勢

民進黨高雄市長初選進入白熱化階段，參選人賴瑞隆與邱議瑩25日不約而同選在清晨掃市場拜票，展開最後衝刺。賴瑞隆前往左營區哈囉市場掃街，獲得台北市議員林亮君、新北市議員戴瑋姍及顏蔚慈等雙北3位女性議員南下力挺；邱議瑩則在清晨5點半前往高雄果菜市場與攤商互動，並預告明年1月將追加舉辦造勢活動。

角逐民進黨高雄市長提名的立委賴瑞隆25日在雙北3位女議員陪同下到市場向鄉親拜票尋求支持。（圖／賴瑞隆臉書）

賴瑞隆在林亮君、戴瑋姍、顏蔚慈及高雄市議員黃文志等人陪同下，於哈囉市場逐一向攤商握手致意。出身菜市場勞工家庭的賴瑞隆強調，「勤掃市場、聽民意」是最真實的基層溝通，政治初衷來自生活，菜市場最能貼近市民日常。他感謝3位跨縣市議員南下相挺，凸顯城市之間相互交流、年輕世代攜手合作以及女性溫暖堅韌的力量。

出身鳳山的新北市議員戴瑋姍以「高雄女兒」身分返鄉站台，表示要全力支持最有首長格局的賴瑞隆。曾任地方政府局長的顏蔚慈則盛讚學長賴瑞隆兼具十年市府政務官、十年立委完整歷練，調和鼎鼐的好人緣能為地方爭取更多資源。林亮君更盛讚賴瑞隆過去促成黃色小鴨來台、開創演唱會經濟，為高雄爭取6000億中央建設經費。

賴瑞隆表示，初選進入倒數階段，未來會更堅定地秉持初心，持續走入每一個基層角落，用行動回應人民期待，攜手市民為高雄的下一階段打拚，讓全台看見高雄的自信與驕傲。

另一方面,立委邱議瑩清晨5點半就出門，前往高雄果菜市場與攤商互動。邱議瑩在臉書表示，「天還沒亮就來到果菜市場，當燈光亮起，城市的一天也開始」，她與大姐們熱情互動，分享拍賣、菜價，展現高雄最溫暖的人情味。

無獨有偶立委邱議瑩同日也到市場尋求支持。（圖／邱議瑩臉書）

針對國民黨正式徵召立委柯志恩參選高雄市長，邱議瑩呼籲，柯志恩應面對民進黨提出對高雄有利的法案，包括行政院版財劃法等，「要不要支持所有能對高雄進步、有幫助的法案？」柯應該要積極去面對。

邱議瑩透露，明年1月將舉辦造勢活動，並持續進行路口拜票、車隊掃街等行程，「一天10幾個行程是常有的事，中秋節曾一天跑20幾個行程」。後續將隨時滾動式檢討選戰策略、調整腳步，更積極深入基層拜訪，希望獲得市民認同及支持。

