賴瑞隆當面向女童母道歉！雙方破冰和解 承諾一起守護孩子成長
【記者 王苡蘋╱高雄 報導】針對近日爆出的國會議員賴瑞隆8歲兒子涉校園霸凌事件，賴瑞隆今（7）日下午5時已與受害女童的母親正式會面，並當面表達歉意。雙方在溝通後取得共識，決定以孩子的長期福祉為優先，願意共同協助彼此子女的成長與後續心理調適。
賴瑞隆表示，無論事件起因為何，孩子先動手就是不對，家長必須承擔責任。他強調會全力配合學校與家長後續安排，並致力讓孩子理解正確的人際互動與情緒管理。他也再次向女童家屬公開致歉，承諾持續檢討並改善教養方式。
女童母親則指出，看見賴瑞隆展現真誠態度與願意負責的立場，因此願意接受道歉並放下法律追訴。她強調，希望事件能成為雙方家庭與學校共同教育孩子的契機，而不是衝突的延續。
雙方會談過程平和，最終達成和解，也共同期待每位孩子都能在安全且健康的學習環境中成長。（圖╱立委賴瑞隆辦公室提供）
