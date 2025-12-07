賴瑞隆當面致歉取得諒解！女童母親：接受這個誠意

民進黨立委賴瑞隆向女童母親道歉。賴瑞隆辦公室提供



民進黨立委賴瑞隆的孩子爆出校園事件，賴瑞隆今(12/7)日下午2時30分召開記者會再度道歉，並宣布在學期到學期末之前，不會讓孩子去上學，也決定離開這個學校，請女童家長放心，也希望讓他有機會向女童家長當面表達歉意。之後賴瑞隆下午5時與女童媽媽見面，當面表示歉意，雙方取得諒解並共同合作，協助彼此孩子的成長。女童媽媽表示，非常的敬佩爸爸的責任與擔當，「我們家接受這個誠意」。

根據賴瑞隆辦公室提供的影片，女童母親表示，今天看了爸爸（賴瑞隆）的記者發表會的內容，其實心裡面蠻感觸的，因為她也是一個2個小朋友的家長，「這樣的決策，跟後面一系列的這種彌補傷害的一個過程，我們家是真的很接受了這個誠意。」賴瑞隆立刻起身鞠躬與女童母親握手，連忙表示：「謝謝、謝謝，很抱歉，真的很抱歉」。

女童母親說，她非常的敬佩爸爸（賴瑞隆）的責任與擔當，「我跟我先生都都感受到你們的善意，我們本身的初衷也是希望制止傷害，然後得到一個道歉，我們也不是說要去對小朋友怎麼樣，既然現在的這些已經全部排程好後面的東西怎麼做，就照這樣去執行，後續法律的部分，我們會去解除，其他的流程就交由學校去完成，也感謝爸爸（賴瑞隆）願意用這麼快速的時間出來處理問題」。

女童母親說：「希望我們大家的小孩都可以好好成長，大家一起加油。人生很漫長，小朋友真的是⋯⋯做人這件事情是終身學習的一件事情。」

賴瑞隆稍早也發文表示，剛剛他已經和女孩的媽媽見面，除了當面表達深刻的歉意，也非常感謝女孩媽媽願意與他對談，讓他們能夠把彼此的想法釐清和溝通。

賴瑞隆表示，身為爸爸，他有責任更深入瞭解並面對孩子的情況。從事政治工作，他也有責任讓社會看到一個更成熟、願意處理問題的態度。「今天的溝通讓我更清楚孩子之間的互動、家長的期待，以及後續我應該努力的方向。」

賴瑞隆指出，接下來，他會持續與家長及學校保持良好溝通，再次感謝女孩媽媽願意與他見面，共同完成對話，讓我們的孩子都可以在更友善、更安全的環境中成長。

最後，賴瑞隆提及，最近的事，讓他和家人都有更多的成長，他也會更精進自己面對事物的態度。「至於其他過多的指控跟詮釋，「希望可以到此為止，還給小孩更多成長和學習的空間。」

