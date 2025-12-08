賴瑞隆當面致歉！他驚呼受害家屬「高認知」

▲民進黨立委賴瑞隆昨（7）日傍晚5點成功和受害家長見面，並當眾鞠躬握手致歉獲諒解。（圖／賴瑞隆辦公室提供）

[NOWnews今日新聞] 民進黨立委賴瑞隆近來積極爭取黨內初選提名參選高雄市長，未料近日卻被爆出就讀小二的兒子追打、霸凌同學，受害人家長更質疑校方處理消極，而賴瑞隆昨（7）日召開記者會淚崩，除和女童父母當面致歉，他也提到將幫兒子辦理轉學。對此，媒體人羅友志認為，聽賴瑞隆跟受害家屬的對話影片，發現這家人聽起來節奏穩定、理智，感覺是「高認知」的存在。

羅友志昨發文表示，賴瑞隆跟該受害同學的媽媽的對話影片中，對方從頭到尾稱呼賴瑞隆為「爸爸」，而不是「委員」，不卑不亢，氣度不凡，而且語調平和。

羅友志提到，他大學學過聲音，知道這種節奏穩定的人，生活上也是理智型的人。而該媽媽表示，會撤銷法律訴訟，只要「道歉就好了」。這完全跟低認知者的有差別。

羅友志認為，低認知的人比較會窮追猛打、指責怪罪、避重就輕，終日把正義掛在嘴邊。所以，能原諒的，都不是簡單的人。這樣看起來，賴瑞隆把人心想做太複雜了，這本來真的是一樁非常簡單的事。

羅友志也說，待在政治圈久了，常常看到設計、硬拗、栽贓，久到忘了社會上還有很多無論是在修養、格局、生活品味方面，都把自己維持很好的人。

而羅友志該文一出，底下網友也紛紛留言表示：「只能說這位母親實在大愛」、「這個反應不太人性」、「如果是我小孩被霸凌，真的沒法輕易原諒欸」、「團隊帶去錄影誰敢再發飆？」、「要當市長的不要隨便哭」、「雙方都是私立國小的家長，會差到哪？」等。

