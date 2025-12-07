賴瑞隆當面道歉獲正面回應 女童家長佩服

▲立委賴瑞隆今天上午召開記者會，強調希望能與女童父母當面致歉。隨即獲得女童家長正面回應，並強調感受到賴瑞隆的誠意，敬佩賴瑞隆的負責任與擔當。（圖／記者郭凱杰翻攝）

[NOWnews今日新聞] 立委賴瑞隆近日爆出８歲兒遭指涉嫌霸凌同學。對此，賴瑞隆今（7）日再度召開記者會，強調希望能與女童父母當面致歉，也證實兒子不會再去上學並辦理轉學，請對方家長放心後，隨即獲得女童家長正面回應並強調感受到賴瑞隆的誠意並敬佩賴瑞隆的負責任與擔當，也希望大家的孩子都可以成長，一起加油，並表示，做人是一件終身學習的事情。

▲女童母親表示，她也兩個孩子的家長，這樣的決策與後續一系列的彌補傷害的過程讓人感受到誠意。對此，賴瑞隆隨即起身向女童的母親連聲道謝。（圖／記者郭凱杰翻攝）

賴瑞隆在記者會中透露對方家長見面的訴求，希望讓他有機會表達歉意。他說，到學期末前，不會再讓孩子上學，會在家陪伴他，也決定離開學校，請女童媽媽放心，不會再讓孩子們有接觸。對此，女童家長也隨即與賴瑞見面，並作出上述回應。

廣告 廣告

女童母親首先表示，看到記者會的內容內心蠻感觸的，因為她也是兩個孩子的家長，這樣的決策與後續一系列的彌補傷害的過程讓人感受到誠意。對此，賴瑞隆隨即起身向女童的母親連聲道謝。

女童母親也再次強調，非常敬佩賴瑞隆的負責任與擔當，她與她先生都感受到賴瑞隆的善意，她們本身的初衷也是希望這次的傷害得到一個抱歉，既然賴瑞隆都安排好了，就照既定的安排去執行，至於後續法律的部分，她們會去解除，其餘的流程就交由學校去完成，感謝賴瑞隆願意用這樣快速的時間來處理問題。也希望大家的孩子都能夠成長，大家一起加油，人生很漫長，做人是一件終身學習的事情。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

高市府攜手國際扶輪推動扶輪之子認養計畫

8歲兒涉霸凌 賴瑞隆哽咽道歉盼孩子們在健康環境下成長

對話歐洲政經最前線 黃偉哲訪法國會晤國會議員