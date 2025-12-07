賴瑞隆當面道歉！受害女童家長給予諒解 期盼雙方孩子好好成長

[FTNN新聞網]政治中心／綜合報導

有意角逐明年高雄市長選舉的民進黨立委賴瑞隆，近日被指控其小二兒子在校涉霸凌等不當行為，事件延燒，賴瑞隆今（7）日下午二度召開記者會，向受害女童及女童家長致歉，據《ETtoday新聞雲》、《TVBS新聞網》報導，賴瑞隆下午5時與女童母親見面，當面道歉，女童母親表示願意這受這份誠意，會取消以法律追訴，其餘流程則讓學校完成，最重要是希望小孩們能好好成長。

民進黨立委賴瑞隆8歲兒子在校涉霸凌等不當行為，他今（7）日二度召開記者會，並於下午當面與受害女童家長道歉。（圖／翻攝畫面）

賴瑞隆8歲兒子10月中旬傳出在校霸凌同學，追打一名女童到廁所，並在門外堵了12分鐘，還嗆聲「出來就打死你」、「甩你耳光」等語，女童家長在11月底提出霸凌調查。賴瑞隆今日下午召開記者會，向女童、女童家長道歉，他也當場說出「對不起」，他說近日有到校，希望能跟對方父母當面致歉，但並未順利完成。

對於女童母親曾提出訴求，希望可以看過事發錄影帶再妥善溝通，他也到校看完，溝通的部分會持續。賴瑞隆表示，到學期末前，不會再讓兒子到校上學，也已安排好轉校，不會再讓受害女童及家長再看到他的兒子，對方的訴求自己會全力去做，希望得到對方諒解。

賴瑞隆說，前天自己的孩子也有向他說對不起，害他要向全國道歉，賴瑞隆說到此處時，當場痛哭近一分鐘，表示「是爸爸對不起你」，因為他現在的身分與角色，讓小孩承受了這麼多事情。

綜合《ETtoday新聞雲》、《TVBS新聞網》報導，賴瑞隆下午5時與女童母親見面，當面道歉，女童母親表示，看完記者會內容內心頗有感觸，作為家長能感受到賴瑞隆的誠意與父親的責任感，「我們家是接受了這個誠意。」女童母親強調，本身初衷只是希望停止傷害並獲得道歉，並非針對孩子。既然後續已安排完成，就依此執行，「後續法律的部分，我們會去解除，其他的流程就交由學校去完成」最後，女童家長感謝賴瑞隆能迅速出面處理，並期盼雙方孩子們都能好好成長。在兩人談話過程中，賴瑞隆仍持續表達歉意並表示感謝。

