賴瑞隆發表全新形象看板 以「承擔、遠見」傳達治理高雄理念

立法委員賴瑞隆今（30）日發表全新形象看板，看板中他身著深藍西裝持鉛球姿勢，搭配標語「承擔、遠見」。賴瑞隆指出，「承擔」是責任，「遠見」是方向，手中的鉛球則代表著民意的重量、城市治理的穩定與深度，也是高雄未來的方向感。

賴瑞隆曾擔任高雄市政府新聞局及海洋局兩個局處首長，並在三屆的立委任期內連續19次獲得公督盟評鑑優秀立委。他表示，陳其邁市長在立委期間也和他一樣獲得多次公督盟評鑑優秀立委，優秀立委成為高雄優秀市長，他也會延續該精神認真做一位優秀市長。

賴瑞隆指出，標語中的「承擔」是責任，「遠見」是方向，現在是高雄轉型的關鍵時期，他將以務實態度面向未來的各項挑戰，並以前瞻性的策略佈局強化高雄的永續發展韌性，並落實市民對未來生活的期待。

賴瑞隆強調，競技運動選手出身的他，在面對困難和挑戰有超乎常人的韌性，也讓他在推進公共事務時，保有堅定專注、迎難而上的精神。有承擔才能回應市民的期待，有遠見才能帶領高雄不斷邁步向前，從競技場上的拚搏到公共政策的推進、從「穩重推進」到「承擔遠見」，是行動的延續，也是對城市發展的深思與責任，這份信念展現出其一貫務實與負責任的態度。

賴瑞隆說，自己是唯一擁有中央與地方完整行政經驗的市長參選人，集二十年大成，展現長期深耕政策與協調中央地方事務的能力，是高雄邁向下一個智慧未來的最適人選。他將持續用行動與市民對話，推動具體政見，強化產業競爭力、提升環境永續性，並推動公共服務的全面升級，實現城市的永續繁榮。

