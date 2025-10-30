賴瑞隆發表全新形象看板 從「穩重推進」到「承擔遠見」決心守護大高雄

賴瑞隆全新形象看板正式上架。 圖：賴瑞隆辦公室/提供

[Newtalk新聞] 立法委員賴瑞隆今(30)日發表全新形象看板，以身著深藍西裝持鉛球姿勢為主視覺，搭配簡潔有力的標語「承擔、遠見」，這是繼9月發表運動風看板後，再次透過主題性看板展現對市政發展的責任和決心。賴瑞隆表示，「承擔」是責任，「遠見」是方向，手中的鉛球則代表著民意的重量、城市治理的穩定與深度，也是高雄未來的方向感，從中央到地方的問政和城市治理經驗，20年集大成，將持續以沉穩的態度、堅實的行動，為高雄找到最務實、最有效率的發展方向。

廣告 廣告

賴瑞隆曾擔任高雄市政府新聞局及海洋局兩個局處首長，並在三屆的立委任期內連續19次獲得公督盟評鑑優秀立委，熟悉中央與地方的行政節奏與政策協調。他說，陳其邁市長在立委期間也和自己一樣獲得多次公督盟評鑑優秀立委，優秀立委成為高雄優秀市長，自己也會延續該精神認真做一位優秀市長。

賴瑞隆表示，「承擔」是責任，「遠見」是方向，現在是高雄轉型的關鍵時期，將以務實態度面向未來的各項挑戰，並以前瞻性的策略佈局強化高雄的永續發展韌性，並落實市民對未來生活的期待。

競技運動選手出身的賴瑞隆，面對困難和挑戰有超乎常人的韌性，也讓他在推進公共事務時，始終保持堅定專注、迎難而上的精神。他強調，有承擔才能回應市民的期待，有遠見才能帶領高雄不斷邁步向前，從競技場上的拚搏到公共政策的推進、從「穩重推進」到「承擔遠見」，是行動的延續，也是對城市發展的深思與責任，這份信念展現出其一貫務實與負責任的態度。

賴瑞隆是唯一擁有中央與地方完整行政經驗的市長參選人，20年來展現長期深耕政策與協調中央地方事務的能力，是高雄邁向下一個智慧未來的最適人選。他也表示將持續用行動與市民對話，推動具體政見，強化產業競爭力、提升環境永續性，並推動公共服務的全面升級，實現城市的永續繁榮。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

正國會力挺林岱樺參選市長 陳其邁：尊重民主及初選制度

全台最Chill城市野營 11/1、2「高雄Wild Wild野生活」登場