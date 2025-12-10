賴瑞隆發「陳菊黑白照」又刪！他傻眼喊檢警

賴瑞隆今（10）日突然在臉書發布前高雄市長陳菊黑白照，並配文「想念陳菊」，4小時後又刪文。（圖／翻攝自賴瑞隆FB）▲

[NOWnews今日新聞] 表態角逐2026高雄市長初選提名的民進黨立委賴瑞隆，日前被爆出就讀小二的兒子追打、霸凌同學，引發軒然大波，最終以和受害者家長和解落幕。不料賴瑞隆今（10）日突然在臉書發布陳菊黑白照，並配文「想念陳菊」，讓粉專「不演了新聞台」開嗆，「高雄檢警，該抓人了吧！」。

賴瑞隆今早突在臉書上貼出前高雄市長陳菊年輕時的黑白照，寫下「想念陳菊(花媽)」，並表示「「願我深愛的故鄉──台灣的人民早日享有真正的公平、平等、自由、民主的生活」，又被抓包將文章編輯成「想念陳菊，願她早日復健完成」，又在發文快4小時後又將文章刪除。

對此，「不演了新聞台」在賴瑞隆發文第一時間，就在粉專發文表示，「賴瑞隆發這什麼東西啊！高雄檢警，該抓人了吧！」；而文章刪除後，「不演了新聞台」狠酸，「他（賴瑞隆）對陳菊的思念，只持續了3小時58分鐘。」

