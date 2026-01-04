賴瑞隆真誠無畏之夜登場！首場大型造勢 萬人湧入會場

有意角逐高雄市長的民進黨立委賴瑞隆（左二），4日傍晚5時30分在高雄鳳山區舉辦大造勢，這也是他備戰以來的首場最大型造勢。（任義宇攝）

開放入場約1小時，就已經有萬人湧入現場。（任義宇攝）

屏東縣縣長周春米（左）力挺有意角逐高雄市長的民進黨立委賴瑞隆（右）。（任義宇攝）

有意角逐高雄市長的民進黨立委賴瑞隆，4日傍晚5時30分在高雄鳳山區舉辦大造勢，這也是他備戰以來的首場最大型造勢，開放入場約1小時，就已經有萬人湧入現場，賴瑞隆也邀請9位立委好友情義相挺，包括邱志偉、李柏毅、鍾佳濱、徐富癸、伍麗華、郭昱晴、沈發惠、沈伯洋、陳素月，而他全程跟好友並肩站在一起，象徵多年戰友情誼。

活動由立法委員李柏毅、新北市議員戴瑋姍擔任主持開場，首位邀請政治名嘴王瑞德上台，他表示自己已經是第21次搭高鐵南下力挺賴瑞隆，「3年前陳其邁為了選市長，到處拜訪，穿破3雙鞋，我為了賴瑞隆也穿破2雙愛迪達，現在穿的是第3雙」，他還對著賴瑞隆開玩笑說「你欠我2雙鞋！」。

立法委員伍麗華表示，賴瑞隆從中央到地方做過很多職務，他把黃色小鴨帶到高雄，還創立五月天擔任高雄城市代言人，相信這些年大家看到高雄的改變與進步，從陳菊市長到現在陳其邁市長，現在要找出一個人，能夠延續現在的光榮。

活動開場不到一小時，萬名鄉親湧入會場，而賴瑞隆也早在主持人開場後就上台，全程與好友並肩站在一起，陪同宣講，不時感動道謝，也感謝現場鄉親支持力挺。

