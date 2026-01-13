賴瑞隆確定出線！陳其邁道賀：接下來就是團結和整合

民進黨今（13）天公布2026年高雄市長初選民調結果，立委賴瑞隆確定勝出，高雄市長陳其邁對此表示恭喜，並稱黨內初選雖是競爭，但四位候選人都展現了「君子之爭」，更重要的是選後能夠團結一致，期望能夠一同合作，贏得年底大選。

陳其邁表示，首先要特別恭喜賴瑞隆通過初選，在這次初選過程中，四位候選人都展現君子之爭，共同贏得整個初選過程，讓民進黨的初選可以獲得圓滿的結果。陳其邁也說，初選難免就是競爭，但更重要的是選後能夠團結，希望在年底的大選，四位候選人跟民進黨都能團結合作，延續民進黨執政的價值，一起為高雄努力，是所有民進黨支持者共同的期待。

廣告 廣告

面對大選即將到來，陳其邁強調，如何提出好的願景，讓市民能夠感同身受，並再度認同民進黨在整個執政過程的進步價值，這些都極為重要，所以期許賴瑞隆委員能夠繼續加油，贏得大選。

高雄／綜合報導 責任編輯／馮康蕙

更多台視新聞網報導

將戰賴瑞隆！柯志恩輕鬆喊「知道對手了」：市容終於只剩下2個人看板

民調僅差0.6%！賴瑞隆選高市長 邱議瑩「已盡最大努力」：只能接受

民調第一後首出面！賴瑞隆和3位候選人通電話 曝與柯志恩比最大優勢