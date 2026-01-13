賴瑞隆確定選高雄市長 柯志恩酸綠資源多：未來對決整個新潮流

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

民進黨高雄市長初選結果今（13）日確定，將由立委賴瑞隆代表參選高雄市長，對上國民黨立委柯志恩。柯志恩表達恭喜之意，這樣的結果也在她的意料之中，她也表達對賴瑞隆的恭喜，以及其他三位民進黨參選人的敬意，未來就是柯志恩跟賴瑞隆的決戰，甚至可以說是柯志恩跟新潮流整個派系的決戰。派系資源非常多，所以未來高雄市長會是一個以小博大、逆轉的一個戰局。

國民黨立委柯志恩對民進黨立委賴瑞隆確定在黨內市長初選勝出發表看法。（圖／柯志恩辦公室）

柯志恩說，她就是要以人民作為靠山，透過不同的政見還有行動，讓大家來認同展開選戰，開始一場君子之爭。

對於資源問題，柯志恩表示，國民黨黨產已被凍結，對於候選人來說，已經很早都是靠自己，但資源是一回事，不是只有有錢才能辦事，就像之前韓國瑜的例子。未來她會在有限的資源下，提出能夠讓人民認同的政見和行動，這是她唯一可依靠的底氣。因為比資源比不上，但是比民心、比定性，她認為自己絕對有辦法取得最後的勝利。

柯志恩也表示，今天她感到很輕鬆，因為終於知道對手是誰了，也終於可以讓高雄的市容中僅留下兩個不同政黨候選人的看板，而不是都是民進黨初選參選人的。

柯志恩強調，她在過完年之後會開始重新調整，並在3月份會提出競選的政見。她重申，市民最需要的不是比誰錢多、誰資源多，而是誰能夠提出最好的政見，能夠讓市民有感，這是她未來努力的方向。



