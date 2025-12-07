賴瑞隆稱「對方不願見面」 受害家長駁斥沒拒絕：根本沒收到消息

民進黨立委賴瑞隆的兒子被爆出校園霸凌，他在今（7）日下午召開記者會，過程中還一度落淚哽咽，替自己的孩子向女同學及父母道歉，還稱說「礙於政治人物的身份，才沒有第一時間關心」，更透露對方家長不願見面，他希望可以當面道歉。不過，受害者家長駁斥賴的說法，「根本沒收到消息」，並重申「今天在學校他們都是家長，不是選民」，正常家長不應該這樣。

民進黨立委賴瑞隆。（圖／中天新聞）

賴瑞隆在記者會上提到，他再次以孩子父親的身分，向女同學及其父母親致上最深的歉意，並當眾表示「對不起」。賴瑞隆表示，事件發生第一時間他就已經知道，但礙於政治人物身分，先尊重學校處理的方式，不希望讓校方認為他在「干預」。

賴瑞隆還說，昨天和前天他兩度前往學校，希望能透過校方當面向女童家長表達歉意，可惜未能如願，因為沒聯絡方式，加上對方家長也不同意，至於女童媽媽提出的3項訴求，包括觀看錄影帶、與他們妥善溝通，以及確保其孩子的狀況，他都全力做到。賴瑞隆強調，會持續和學校溝通，只要女童家長願意，自己一定會親自當面道歉。

民進黨立委賴瑞隆。（圖／中天新聞）

根據《TVBS新聞網》報導，對於賴瑞隆的說法，女童家長並不買單，並指出「你正常家長接到學校通知，你應該馬上就去了解，怎麼會是12月才意識到要去學校？」

女童家長強調，「打人就是打人，辱罵威脅也都做了」，如果賴瑞隆夫妻今天是用「有溫度」的處理方式，事情怎麼會變成今天這個樣子？

女童家長指出，今天在學校，他們只是以家長身分去處理問題，然而追查過程中，校長一直拒絕見面，賴瑞隆夫妻也遲遲不出現，導致他們只能被動等待，而且霸凌情況到上月29日都還在發生，他們才會忍無可忍，無奈曝光整件事情。

民進黨立委賴瑞隆。（圖／中天新聞）

對於賴瑞隆稱說，「學生的家長還有一些他的想法，還是沒有辦法見面」，女童家長嚴正駁斥，根本「沒有拒絕見面」一事，而且從未收到通知。女童家長還透露，反而是他們持續透過mail去持續了解和關切，賴瑞隆夫妻何時可以見面，若對方真有誠意想要和解，學校應該都會有紀錄。

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：1953

◆法律扶助基金會：02-412-8518

