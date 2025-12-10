賴瑞隆突貼「陳菊黑白照」喊想念！網炸鍋急刪文 他嗆：檢警該抓人了吧

表態角逐高雄市長提名的綠委賴瑞隆的兒子疑涉校園霸凌，他2次召開記者會淚崩道歉，並大喊「是爸爸對不起你」，引發熱議。而他今日一早又突然在其社群平台分享監察院長陳菊年輕的黑白照，稱「想念陳菊」，有粉專看不下去開強嗆「高雄檢警該抓人了吧」，再度引掀起外界熱議。

賴瑞隆的兒子疑涉校園霸凌，他2次召開記者會淚崩道歉，並大喊「是爸爸對不起你」，引發熱議。（圖/資料照）

賴瑞隆今天（10日）一早突然在臉書上貼出陳菊年輕時的黑白照，並寫下「想念陳菊（花媽）」以及「願我深愛的故鄉──台灣的人民早日享有真正的公平、平等、自由、民主的生活」兩行話，最後註記「12/10世界人權日&美麗島事件46週年」。

賴瑞隆今早突然分享陳菊年輕時的黑白照，還說想念陳菊，再度引發外界討論。（圖取自賴瑞隆臉書）

賴瑞隆貼文一出，引爆外界震撼，粉專「不演了新聞台」直接開嗆「賴瑞隆發這什麼東西啊！高雄檢警，該抓人了吧」！許多網友也在其po文下方留言表示「留RIP會被抓走嗎」、「差點以為已經走了」、「轉移焦點啊，總不能一直當548088吧」、「今天哭菊花、轉移一下焦點」、「我不敢亂留言，我祝福花媽早日康復，這樣應該不會被抓吧」。

另有網友發現賴瑞隆似乎發現不妥，趕緊重新編輯貼文，在「想念陳菊（花媽）」後方再加「願她早日復健完成」這行字。不過，賴瑞隆重新編輯不久後，似乎已將此貼文刪除，目前臉書沒看到這篇「想念陳菊」的貼文。「不演了新聞台」也在臉書開酸「悲報！賴瑞隆疑似刪文。他對陳菊的思念，只持續了1小時58分鐘」。

