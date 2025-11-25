賴瑞隆立院交通總質詢 為高雄爭取更好的建設

立委賴瑞隆立法院交通組總質詢，向行政院卓榮泰院長、交通部陳世凱部長針對財劃法、捷運建設等議題，為高雄爭取更好的建設。（記者吳文欽翻攝）

記者吳文欽／高雄報導

民進黨立委賴瑞隆廿五日立法院交通組總質詢，向行政院卓榮泰院長、交通部陳世凱部長針對財劃法、捷運建設、廿四小時機場、差別電價及國道七號延伸等議題，為高雄爭取更好的建設。

賴瑞隆表示，他支持行政院版財劃法。現在立法院版造成「富者越富、貧者越貧」，大幅加劇南北差距。過去廿幾年財劃法之所以修沒辦法修改，就是因為大家都希望分到更多錢，目前唯有行政院版經過跟地方六次以上溝通，且計算公式合理，希望不分黨派共同來支持。

賴瑞隆指出，事實上，立法院版的財劃法也嚴重影響高雄建設，單單捷運就因此減少一百零三億補助；他要求中央必須維持計畫型補助，確保推動中、興建中的高雄捷運紅線延伸、黃線、小港林園線及紫線經費到位，也感謝卓院長、陳部長承諾持續支持高雄捷運路網。

賴瑞隆提到，面對半導體S廊帶快速發展，南部迫切需要廿四小時起降的國際機場。他要求今年底前正式啟動選址與規劃評估，並一個月內提供書面評估報告，為南部貨運與產業起飛做好準備。

他說，落實發電正義，研議差別電價。南部長期承受空污與南電北送的二百一十七億耗損，北部不發電卻享盡資源。他要求行政院一個月內針對「差別電價」研議方案，讓承擔發電成本的縣市享有優惠，落實環境正義與發電正義。

賴瑞隆進一步說，國道七號現在仁武往北的部分，面臨到交通上的瓶頸。為解決高雄至台南路段壅塞，他要求啟動國道七號仁武向北延伸的規劃，交通部也承諾將啟動規劃，並與地方政府積極溝通。