賴瑞隆竟落淚向霸凌兒道歉 李明璇：寄望賴對高雄市民負責？

國民黨前發言人李明璇。廖瑞祥攝（資料照）



記者周志豪／台北報導

爭取民進黨提名選高雄市長的綠委賴瑞隆，兒子在校霸凌同學。賴昨開記者滅火，但卻哭喊「爸爸對不起你」向兒子致歉，遭外界一片撻伐。國民黨前發言人李明璇今批，賴把自己置於「受害者位置」，宛如他才是被霸凌受害者。

李明璇認為，孩子犯錯需被引導、教育，而「大人」教育孩子面對錯誤第一步，就是承認錯誤、真誠道歉，而非在媒體灑淚博同情；賴瑞隆的道歉只是因害怕自己初選要完蛋了，不是反省兒子對他人的傷害，而是自己充滿委屈。

李明璇質疑，若一個父親都無法為自己孩子負責，那如何寄望他對高雄市民負責？若賴瑞隆道歉都是政治操作，那面對市政、民怨問題時，會選擇整體城市利益，還是選擇自己的政治前途？

李明璇表示，賴瑞隆道歉記者會是一套精準演練過的「政治危機處理SOP」，以漂亮話壓低事件、避談事實，也沒有先向真正受傷害的孩子與家長道歉，並非真正面對問題、承擔責任。

李明璇說，受害家長曾表示，受害女童在事件後仍天天面臨羞辱式嘲諷，賴瑞隆妻子11月出面會談時，卻從頭到尾沒一句道歉、還充滿優越感與抱怨，如今賴瑞隆卻在鏡頭前宣稱「對方家長拒絕見面」，也與事實不符。

李明璇認為，這件事不是單純的「小孩打架」或「孩子犯錯」，社會討論的目的更不是要標籤孩子，而是要阻止校園霸凌，要求家長與學校負起應有責任。

