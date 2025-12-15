賴瑞隆籲柯志恩表態 支持「不副署」財劃法

▲ 立委賴瑞隆與市議員張勝富、何權峰、湯詠瑜、黃彥毓及市議員參選人蔡秉璁喊出口號「支持行政院不副署，捍衛高雄權益」。（圖／立委賴瑞隆辦公室提供）

[NOWnews今日新聞] 藍白惡修財劃法造成重大爭議，行政院提出的覆議案遭惡意封殺後，今（15）日為法定最終公告日。對此，立委賴瑞隆偕同多位高雄市議員在捷運黃線沿線工地前召開記者會，強調此惡法重北輕南、重藍輕綠，將重創高雄建設，市民絕不接受。他呼籲柯志恩在「憲政歷史時刻」應出面表態，勿再以黨意凌駕高雄權益，否則「這柯跟欺負南部人的國民黨有什麼不一樣？」

他同時也表態在多項憲政手段幾近用盡後，全力支持行政院以「不副署」等各方案阻止惡法上路。賴瑞隆表示，過去一年藍白兩度主導修法，讓台北增加四百多億，卻讓高雄「實質損失」兩百多億，拖累城市未來、犧牲區域均衡；且若該法實施，恐開啟台灣財政分配失序惡例，對下一代造成不可逆影響。

賴瑞隆指出，高雄捷運黃線、岡山路竹線、小港林園線三項重大建設，將在2026年進入經費支用高峰；因財劃法致明年度補助款缺口達103億元，勢必衝擊工程進度。當台北捷運早已在中央補助下完善建置，高雄等中南部城市卻因藍白惡法造成資源減少、捷運延宕；重傷城市發展，極為不公。

同時，賴瑞隆也點名在財劃法議題上已五度背叛高雄人的國民黨立委柯志恩，質問其敢不敢向國民黨主席鄭麗文、黨團總召傅崐萁反映高雄人的心聲？

賴瑞隆強調，藍白修法過程倉促不公、黑箱操作，封殺率先提案盼為高雄爭取合理分配的賴瑞隆版本、杯葛地方首長意見與行政院提案，甚至癱瘓憲法法庭，形同沒收人民最後的救濟機會。

最後，賴瑞隆與市議員張勝富、何權峰、湯詠瑜、黃彥毓及市議員參選人蔡秉璁喊出口號「支持行政院不副署，捍衛高雄權益」，共同表示面對不公不義，高雄人看得一清二楚也絕不接受；他們將堅定站在市民這一邊，作行政院堅強後盾，支持以不副署等管道因應違憲亂紀的財劃法，重建預算正義，守護全台縣市財政公平。

