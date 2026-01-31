賴瑞隆籲速審總預算 柯志恩：不會亂砍高雄經費

（中央社記者蔡孟妤高雄31日電）藍綠高雄市長參選人柯志恩、賴瑞隆今天出席活動互別苗頭，賴瑞隆致詞時呼籲國民黨和柯志恩支持高雄建設，速審總預算；柯志恩則表示，「要當市長的人不會亂砍高雄經費，請賴瑞隆不用擔心」。

「2026高雄過好年」首場系列活動今天在三鳳中街舉行，市長陳其邁、民進黨立委賴瑞隆、李昆澤、許智傑、國民黨立委柯志恩，及高雄市議長康裕成等人出席。陳其邁現場發放市府小紅包，吸引民眾大排長龍領取。

廣告 廣告

賴瑞隆致詞表示，過年第一站一定要到三鳳中街採買年貨，才有過年感覺；隨後話鋒一轉呼籲柯志恩跟國民黨支持高雄建設，趕快審總預算，「拖這麼久還沒審」，另外財劃法對高雄也不公平，希望盡快通過政院版財劃法，給高雄合理對待。

賴瑞隆在接受媒體聯訪時說，民進黨有高度共識要團結守住高雄，自己會勤走基層，「我們有絕對信心，高雄隊會贏得最後勝利，堅守高雄發展及台灣未來」。

柯志恩致詞表示，不管總預算或財劃法，要當市長的人，一定不會亂砍高雄經費，「何況陳其邁未來是要坐大位的人，沒有錢也會馬上有錢」。未來高雄建設，藍綠白都會好好建設，「賴瑞隆不用太擔心，要當市長錢一定要夠，我們一起爭取」。

有關民國115年度中央政府總預算案未能在立法院本會期休會前付委審查，陳其邁在活動前接受媒體聯訪表示，如果對預算有意見，應該在審查的時候表達，不要連審查的機會都沒有，「選民很清楚這是在杯葛，杯葛國家總預算就是在杯葛建設，很不應該」。

陳其邁在致詞時則打趣說，今天市長、議長、議員和立法委員等人都到場，「員」要變「長」的人都來了，因為三鳳中街票多，選市長要當選，一定要三鳳中街支持。他也強調，這不會是自己最後一次發紅包，「不論什麼職務，都會持續發放」。

「2026高雄過好年」首場活動今天由三鳳中街打頭陣，市府經發局表示，今年「高雄過好年」共有27處商圈參與，後續將陸續推出春聯拓印、DIY手作、舞台表演及年貨市集等活動，一直持續至2月14日。（編輯：黃名璽）1150131