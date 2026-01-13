賴瑞隆綠初選勝出將選高市長！「不到1%差距」擊敗邱議瑩

立委賴瑞隆以0.6%差距擊敗邱議瑩。（圖／東森新聞）



2026民進黨高雄市長初選，最終由立委賴瑞隆勝出，以不到1%的差距擊敗邱議瑩，賴瑞隆表示，知道結果的第一時間，就有跟黨內三位競爭對手通過電話，謝謝他們給自己的鼓勵與支持，接下來將對上國民黨柯志恩，引發各界關注。

民進黨準高雄市長參選人賴瑞隆：「初選它其實只是一個過程，沒有個人勝負，我們大家都是在為高雄來全力以赴，這一段過程也讓我們更加的進步。」

立委賴瑞隆確定代表民進黨，參戰2026高雄市長。民進黨準高雄市長參選人賴瑞隆：「那剛才我也第一時間跟其他三位我的好同志們通過電話，也謝謝他們給我的鼓勵跟支持，初選過程我們相互來砥礪，用各自的方式，來為我們共同熱愛的高雄來全力以赴。」

以民調不到1%的差距，成功拿下初選，賴瑞隆先對支持者表達感謝。

民進黨準高雄市長參選人賴瑞隆：「首先要感謝每一位高雄市民的託付，還有我們所有的戰友，大家一起的一路相挺，這份支持也是延續，高雄光榮的一個期盼。」

只不過現階段的綠營在初選的刀刀見骨之後，四搶一要變成一對一，四個人如何團結一心。

民進黨準高雄市長參選人賴瑞隆：「我們四位兄弟姊妹都是隊友，我們是同一支高雄隊，我們要一起面對的是新時代來臨的產業轉型，包括人口結構的改變還有包括對於城市財源，受損的一些影響。」

立委（民）邱議瑩：「我盡了自己最大的努力，但是這個結果不盡人意，那我也必須很謙卑的去接受這樣的一個初選結果，那也在第一時間接到瑞隆的電話，也跟瑞隆恭喜。」

高雄市長陳其邁：「這次四個候選人，也都展現了君子之爭，就相對有初選的地區來講，氣氛也非常的和緩。」

無論如何一致對外，但激戰這麼久終於有結果，對手柯志恩也有話要說。

國民黨高雄市長參選人柯志恩：「我今天很輕鬆，我終於知道我的對手是誰了，恭喜賴瑞隆，未來就是柯志恩跟賴瑞隆的一個決戰，甚至你可以說是柯志恩跟新潮流整個的一個決戰。」

2026的高雄，柯志恩對上賴瑞隆，隨著人選出爐，選戰全面敲響戰鼓。

