賴瑞隆續溝通拚團結勝選 傳朴子女市長對決蔡易餘

民進黨縣市長初選落幕，高雄市由立委賴瑞隆（前中）出線，他從15日展開車掃謝票行程，首站從前鎮小港區啟動。（洪浩軒攝）

立委蔡易餘（中）將代表民進黨選嘉義縣長，15日在多個鄉鎮市展開「感恩之旅」，感謝鄉親支持。（呂妍庭攝）

民進黨縣市長提名初選底定，立委賴瑞隆、蔡易餘15日啟動車掃謝票，賴除了強調持續與3位初選對手溝通，相信團結的民進黨會贏得大選，並喊話台南一起合作。蔡易餘表示，接下來會持續勤走基層，傾聽大家對嘉義縣未來發展的願景與方向；地方上昨則傳出可能由無黨籍朴子市長吳品叡代表藍營對決蔡易餘。

賴瑞隆昨起一連4天車掃謝票，他表示，未來會持續到每個選區感謝大家支持，也相信團結的高雄會獲得年底大選勝利，他將全力以赴，延續前幾任市長的成果和政績，讓高雄更好。對於好友林俊憲初選落敗，賴恭喜陳亭妃勝選，也肯定林長期對台南的付出，未來會合作共創南高屏進步發展。

蔡易餘呼籲鄉親持續支持與鼓勵，強調這一戰不是他一個人的事，而是大家一起為嘉義打拚的過程，他未來將以更大的責任感與行動力，與縣民攜手努力，為嘉義的下一步打下穩固基礎。

至於藍營人選，昨朴子市地方社群突丟出風向球，點名無黨籍朴子市長吳品叡可能對決蔡易餘，更以「海線女市長vs.中央綠營接班人」的世紀對決，詢問廣大網友想法，多數網友看法不一，但普遍肯定吳的市政表現。

熟悉吳品叡的人士說，吳下一步是否投入選舉、要選什麼公職？目前還沒有答案，且市長任期還有近1年，先以市政為重。藍營地方人士認為，吳是可以一戰的人選，但要跳級選縣長，需要花更多心力和時間，全縣18鄉鎮跑透透，時間會是最大壓力。