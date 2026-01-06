賴瑞隆翻車！自噴「國民黨最怕的人」加碼諷韓國瑜 遭網狠打臉

表態爭取民進黨高雄市長提名的立委賴瑞隆日前舉行造勢晚會，他表示自己才是國民黨最怕的人選，更暗酸立法院長韓國瑜「吃碗內看碗外」，引發網友討論，有網友直接狠酸「賴瑞隆謙虛了，全高雄學生、家長大概都很怕你們家的人」。

賴瑞隆表示自己才是國民黨最怕的人選。（圖取自賴瑞隆臉書）

賴瑞隆在4日的造勢晚會上致詞表示，「我們高雄人心頭要抓乎定（不要動搖），自去年5月以來，每一份民調賴瑞隆都是第一名，賴瑞隆是唯一全部都贏柯志恩的人。所以我才是國民黨最怕的人選！我，賴瑞隆，是真正贏柯志恩的人，你們說對不對」。他還暗諷韓國瑜「高雄人不是沒給國民黨機會，但是國民黨卻是愛情摩天輪，吃碗內看碗外，讓高雄人很失望」。

沈伯洋現身力挺賴瑞隆。（圖取自賴瑞隆臉書）

對此，粉專「政客爽」今天（6日）在臉書發文狠酸，「賴瑞隆謙虛了，全高雄學生、家長大概都很怕你們家的人」，許多網友在其po文下方留言表示「他當選市長，調查結果八成就是小女生霸凌賴小弟了」、「最好小孩都待在高雄就好，不要去其他縣市禍害人，反正高雄很暖，承受得起這樣的霸凌」、「國民黨怕不怕你我不知道，但是你兒子同學的家長應該都很怕你們一家人」、「如果他當上高雄市長，他家不是更無法無天」。

另有網友表示「不是喔，這不是霸凌喔，只是小朋友們之間的小打小鬧而已」、「你才是全高雄人最怕的惡霸」、「全國家長最怕的男人無誤」、「所有高雄有小朋友的家長都怕你啦！這樣行了吧」、「如果他當選了，他兒子會更大尾」、「看到他在記者會上哭泣，是不是離市長的位置越來越遠而哭泣」。

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：1953

◆法律扶助基金會：02-412-8518

◆若發現兒少遭受不當對待，請撥打保護專線：113

