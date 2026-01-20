賴瑞隆臉書未見「這群人」！媒體人爆隱憂

▲高雄市長參選人綠委賴瑞隆（左）、藍委柯志恩（右）。（圖／賴瑞隆辦公室提供、翻攝自柯志恩臉書）

[NOWnews今日新聞] 2026年高雄市長選戰提前升溫，根據《ETtoday民調雲》最新民調顯示，國民黨立委柯志恩支持度達44.0%，領先民進黨立委賴瑞隆的37.7%，雙方差距來到6.3個百分點。媒體人羅旺哲分析，從賴瑞隆的臉書貼文來看，似乎未見任何高雄市議員的留言，若雙方的互動不夠緊密，屆時大選是否會有樁腳力挺，恐成一大隱憂。

羅旺哲昨（19）日在政論節目《57爆新聞》中表示，這份民調對柯志恩而言，宛如一劑強心針，她此次參選可說是「俠女闖天關」，相較上一次面對陳其邁，這回對上賴瑞隆，勝算明顯提升。他認為，高雄比起台南更有機會，畢竟2018年韓國瑜就曾成功翻轉。

羅旺哲進一步指出，南部選民特別重視政治人物是否「人到現場」，不只是政策表態，更在乎長期互動與情感連結，只要柯志恩持續勤跑原縣區，建立穩定的地方基礎，民調數字就有機會繼續拉開。

相較之下，賴瑞隆面臨的挑戰也逐漸浮現，羅旺哲注意到，賴日前在臉書曬出與高雄市長陳其邁的合照，雖吸引超過7千人按讚，成為近期互動最高的一篇貼文，但留言區卻鮮少見到高雄市議員現身，多為一般民眾留言。

羅旺哲直言，雖然民進黨初選剛結束，部分人仍處於觀望或情緒調整期，不急於表態，但若賴瑞隆與市議員之間的連結不夠緊密，未來進入大選階段，是否能順利動員地方樁腳，恐將成為左右選情的重要變數。

