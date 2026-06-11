賴瑞隆臉書疑封鎖《鐵拳教育》留言 莊瑞雄幫緩頰：別再為難他



Netflix熱門韓劇《鐵拳教育》近日掀起追劇熱潮，劇中探討校園霸凌、恐龍家長等議題，引發熱議。不少網友更將劇情聯想到民進黨高雄市長參選人賴瑞隆，紛紛湧入社群平台留言，甚至質疑相關留言遭到封鎖。對此，民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄今（11日）表示，賴瑞隆已誠懇道歉，事件也是社會借鏡，「很多網友，你也不要為難賴瑞隆」。

莊瑞雄上午與民進黨團書記長范雲在立法院受訪。媒體提到，有關《鐵拳教育》討論霸凌相關話題，因此有很多網友到賴瑞隆的社群平台留言，卻有人質疑相關內容被封鎖。莊瑞雄回應，如果自己的小朋友對人家霸凌，並被新聞披露，這當然是很大的壓力，對政治人物來講是更大的壓力，「我看現在最大壓力的就是賴瑞隆吧」。

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莊瑞雄指出，賴瑞隆日前已公開向社會道歉，身為父母，孩子發生霸凌事件，難免會自責沒有把孩子教好，而這起事件也能成為社會借鏡。他呼籲網友不要持續針對賴瑞隆，認為真正重要的是政府與學校如何建立機制、防堵霸凌，而非持續進行政治攻防。

至於外界質疑賴瑞隆臉書封鎖網友，恐影響選情，莊瑞雄則表示，面對大量不同意見湧入社群平台，任何人都會感到困擾，不少粉專小編也會依情況刪文或封鎖帳號，每個團隊都有不同做法。他也表示，相信賴瑞隆團隊會討論如何處理相關留言，但自己很難相信賴瑞隆現在還有時間親自看臉書，甚至逐一封鎖網友。（責任編輯：王晨芝）

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