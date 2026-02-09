賴瑞隆自命「小鴨爸爸」 郭正亮嘆問題嚴重

賴瑞隆(左2)3日拜會民進黨高市黨部主委黃文益(右2)，眾人拿起「黃色小鴨」公仔高喊「凍蒜」。（資料照／柯宗緯攝）

高雄市長選戰將由民進黨立委賴瑞隆對決國民黨立委柯志恩，而作家苦苓指稱，賴形象模糊，且對手不弱，民進黨要小心丟掉高雄。名嘴謝寒冰直呼賴瑞隆用「小鴨爸爸」當綽號，判斷力很有問題。前立委郭正亮直言賴瑞隆的問題很嚴重，讓民進黨議員現在非常焦慮。

謝寒冰9日在《大新聞大爆卦》節目提到，綠營南二都人選已定，但內部彼此還有不滿的聲音，目前賴清德好像也沒有積極主動去化解，這就會出現危險。像賴瑞隆，有時覺得他判斷力整個有問題，他就已經因為霸凌事件而負面聲量大增，結果他還給自己取個綽號叫「小鴨爸爸」，從頭到尾一直在強調黃色小鴨是他政績，多久了，大家早就忘記了好嗎？

謝寒冰質疑，黃色小鴨算很了不起的政績嗎？乾脆把陳其邁的政績當成他的政績，不是要接棒嗎？不知道他的判斷是什麼，超奇怪！

郭正亮直呼，顯然就是沒招了，所以要讓花媽陳菊下去幫一幫。其實苦苓會講到這種程度也罕見，他沒有必要在投票十個月前看衰民進黨參選人，「我覺得一定是很嚴重！」吳子嘉也講了，這輩子沒有看過民進黨推出這麼弱的高雄市長候選人！

「簡單講叫白開水！」郭正亮以旁邊來賓舉例，比方說在宜蘭見過陳琬惠就會記得，但見過賴瑞隆就不會記得，陳琬惠會打弊案，上了台會講「群眾的語言」。苦苓講得更直接：「喔！你說『霸凌』那個喔？」如果被記得的都是這種事，那不是倒大楣了？

郭正亮指出，有很多事是候選人的稟賦，會不會群眾演講，就像吳怡農，吳怡農爭取台北市長提名不認真嗎，他也很努力，為何黨中央連一眼都不看他？就是覺得：你出來選，台北市議員選情就完了！而賴瑞隆這個勢已經確定了，因為參加了一個「好派系」，但現在市議員焦慮得要死。

