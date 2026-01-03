賴瑞隆自稱5月起民調第一！許智傑喊「後發牽制」：我起步最慢上升最快

記者詹宜庭／台北報導

民進黨今（3）日舉辦高雄市長初選政見會，綠委許智傑在結論階段大讚前市長謝長廷、監察院長陳菊，以及現任市長陳其邁3人對高雄的貢獻，說明自己絕對是高雄最好的候選人。同時，他也回應立委賴瑞隆聲稱自5月以來民調領先的說法，強調自己從12月底開始進入誤差範圍，是所有人當中起步最慢、上升最快的候選人，「相信後發牽制，一定會贏得最後勝利」。

許智傑表示，十幾年前他從鳳山市長卸任後進入立法院，「換個位子要換個腦袋」，但最重要的是不忘初衷，自己絕對是高雄最好的候選人，能兼顧理想、服務，也能維繫朋友間的情感。他指出，AI是世界潮流，可以透過手機、生活進入百工百業，他是最早提出「AI首都」政見的人，獲得許多候選人支持，相信未來高雄絕對有條件成為世界一流的AI首都。

廣告 廣告

許智傑指出，目前高雄已經在推動AI應用於漁業、農業、商業、智慧醫療等領域，並與美國、台灣工程師協會、矽谷、舊金山灣區串連合作，進行相關布局。陳其邁市長打下智慧孿生城市的良好基礎，自己身為台大機械系畢業、唯一理工科出身的候選人，最能承接陳其邁市長的AI專業，帶領高雄邁向國際。未來將落實AI首都政見，幫助傳統產業升級，現階段許多傳統產業發展困難，若能結合AI技術，不僅可節省成本，更能提升獲利，且AI產業將創造更多就業機會，吸引年輕人返鄉，不必北漂。

許智傑強調，未來還要加強社會福利，例如推動「AI小秘書」進入每個人生活，協助提醒各式需求，減輕年輕人照顧長輩的壓力，讓年輕人更安心成家、生小孩。此外，他提出「南高屏大生活圈」交通概念，整合台南、高雄、屏東三地發展，包括推動高鐵南延至屏東、在台積電附近設立台鐵「台積電站」等觀光配套，讓高雄結合科技經濟、觀光經濟、庶民經濟與演唱會經濟，全面帶動傳統產業升級，打造成科技、經濟、魅力、歡樂並存的城市。

許智傑說，他也提出「教育三支箭」，面對社會亂象與網路霸凌等問題深有所感，認為品德教育非常重要，未來希望能結合學校、家庭教育、宗教與社會教育，共同推動品德教育。同時，再加上AI教育與雙語教育，培養出懂得感恩、具備國際競爭力的下一代。

許智傑也回顧歷任市長對高雄的貢獻，前市長謝長廷讓高雄亮起來、打造出良好的捷運系統，陳菊市長興建25座滯洪池，解決高雄90%的淹水問題，而陳其邁則以演唱會經濟、AI經濟獲得各界認同。他也回應賴瑞隆聲稱自5月以來民調領先的說法，強調自己從12月底開始進入誤差範圍，是所有人當中起步最慢、上升最快的候選人，「相信後發牽制，一定會贏得最後勝利」。

更多三立新聞網報導

林岱樺迴避「保證不脫黨參選」 邱議瑩：參加比賽就要遵守遊戲規則

初選若敗會團結？林岱樺喊「團結是結果」：只要制度公平就不會脫黨參選

被問是否脫黨參選？黨內3對手都喊「支持獲勝者」 僅林岱樺未正面回應

民進黨高雄政見會！許智傑喊「延續前輩施政」：讓高雄變成台灣的AI首都

