賴瑞隆自認是藍營最怕的人！「前對手」提醒柯志恩：別輕敵

民進黨高雄市長初選結果13日出爐，最終由綠委賴瑞隆勝出，賴曾於造勢場稱自己是「國民黨最怕的人」，初選結果公布後則稱，接下來最重要的事就是團結和整合。對此，曾在2024立委選舉對戰賴瑞隆的國民黨前發言人李明璇自曝，當時她的場子實際上是熱的，但賴瑞隆善於製造基層高支持度的政治現象，因此提醒柯志恩別大意。政治學者則分析，賴瑞隆的出線顯示新潮流在高雄具優勢，對民進黨後勢是利多。

李明璇13日在臉書發文表示，「賴瑞隆自稱是藍營最怕的人，這句話說錯了，他是高雄基層最怕的人。」她作為曾經正面對戰過賴瑞隆的人，對於民進黨高雄市長初選的結果，並不意外，果然完全照著新潮流的劇本走。

李明璇自曝經驗說，2024年立委選戰期間，很多她的場子、現場的真實反應、民眾的熱情，其實誰更受歡迎，大家心裡都很清楚；但賴瑞隆擅長營造高支持度的「政治假象」、讓里長站隊，她認為基層因承受壓力，「被迫繼續支持民進黨」。

李明璇指出，高雄需要的，不只是選戰勝負，而是一位能真正替市民撥雲見日、替地方找回呼吸空間的市長。她提醒，國民黨參選人柯志恩，千萬不要輕敵。

不過，知名政治學者、中山大學榮譽退休教授廖達琪今分析，民進黨初選結果不令人意外；賴瑞隆的民調一直以來都維持領先，最後的校園事件對黨內初選雖有影響但似乎不深，脫穎而出並不難理解，縱觀未來，新系在高雄擁有主場優勢，操盤能力強，這對民進黨未來的市長選情是利多，後續重點在於賴瑞隆如何整合初選後的各方勢力。

李明璇2024年立委選舉被國民黨提名參選高雄市第8選區（旗津、前鎮、小港），對上爭取連任的賴瑞隆，最後賴瑞隆拿下12萬1064票、得票率57.75%，順利連任，李明璇則拿下8萬2602票、得票率39.40%。

