賴瑞隆至小港二苓市場掃街 民眾自發送花加油打氣

立法委員賴瑞隆11日上午前往小港區二苓市場掃街拜票，市場攤商與早起購買新鮮食材的鄉親絡繹不絕。賴瑞隆與攤商、民眾互動致意，過程中許多民眾主動趨前握手，更送上花束為他加油打氣，展現出高雄人的熱情與直率。





在市場的每一個握手、每一句鼓勵、每一份支持，賴瑞隆認為，都是提醒他要為高雄的未來更加努力。（圖／翻攝畫面）





對於鄉親的鼓勵與支持，賴瑞隆表示，每次走進市場，都能深刻感受到高雄人的善良與溫度。賴瑞隆說，這就是高雄人表達支持和鼓勵最直接的方式，這些真誠和叮嚀都是高雄很珍貴的價值，也是持續往前的力量，未來會持續保持這樣的步調、勤走基層。

過程中許多民眾主動趨前握手，更送上花束為賴瑞隆加油打氣。（圖／翻攝畫面）





賴瑞隆指出，高雄正在往更現代、更國際化的城市邁進，各項建設與轉型都需要更長期的投入與穩健推動。賴瑞隆認為，帶領城市的關鍵，是務實行動，未來會秉持對城市的責任感與使命感，持續傾聽民意，並讓城市的進步發展更有感。面對未來的挑戰，賴瑞隆也表示，已做好準備，也願意接受最嚴格的檢驗。



賴瑞隆表示，在市場的每一個握手、每一句鼓勵、每一份支持，都提醒他要為高雄的未來更加努力，也會把這些力量轉化成往前走的動力。賴瑞隆說，會持續深入基層，並以最謙卑、最務實的態度，為高雄打造更穩健的未來。

