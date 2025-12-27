賴瑞隆與女童家長達成共識 Cheap直呼：湯圓搓得太難看

積極投入2026高雄市長選舉民進黨初選的立委賴瑞隆，他的兒子先前疑似涉及校園霸凌，引發外界高度關注。沒想到賴瑞隆今（27）日表示，已與女童的家人溝通，經雙方同意共擬聲明達成3項共識，認定小孩的衝突事件並非霸凌案。對此，時常針砭時事的百萬網紅Cheap直呼，「瑞隆，湯圓搓得太難看了吧」，並質疑，如果賴瑞隆以後掌握更大的權力、面對社會不公時，會不會也搓下去？

(圖/中天新聞)

網紅Cheap今天在臉書貼文寫道，大逆轉非霸凌。今天的新聞，賴瑞隆與女童媽媽達成3項共識：

一、本衝突事件非霸凌案。

二、呼籲媒體與大眾勿標籤化孩子。

三、媒體諸多報導並非事實，期盼能以更審慎、負責的態度看待校園事件。

賴瑞隆先前與女童家長會晤。(圖/賴瑞隆辦公室提供)

網紅Cheap指出，但當初筆錄寫：對女童頭部「徒手毆打、攻擊」、還有恐嚇、羞辱，早超出一般「學生打鬧」了，是典型的校園霸凌，還是很嚴重的那種。

網紅Cheap嘲諷，好啦，不管你信不信，反正我是信了，只是衝突事件而已。厲害，連霸凌都可以逆轉，我就問你服不服。

網紅Cheap表示，湯圓搓下去，小孩被打，是意外；家長報案，是誤會；媒體報導，是扭曲；大人處理，是智慧；瑞隆選情：+1分。

網紅Cheap嘲諷，哈哈哈，你覺得他以後掌握更大的權力、面對社會不公時，會不會也搓下去？

網友紛紛留言，「這樣都能喬掉，看在沒權沒勢的人眼中，也是一種霸凌」、「風頭都已經過了，現在特地昭告天下，沒有什麼事是我賴瑞隆處理不了的！」、「這個聲明隱含著更深一層的階級霸凌」、「從沒看過這麼大顆的湯圓欸」、「這樣都搓掉了，那他在處理政治上的事可以想得到是怎麼處理了」、「就問問高雄市民自己的小孩被這樣對待看是不是霸凌」。

