立委賴瑞隆１４日在茄萣舉辦〝來呦！隆作伙〞說明會，在金鑾宮與地方鄉親互動交流，立委邱志偉、李柏毅以及資深媒體人王瑞德和多位市議員等人都到場力挺，現場氣氛相當熱鬧，賴瑞隆提到，財劃法獨厚北部，讓高雄實質損失200億，認為這不僅違憲也不公平。





賴瑞隆茄萣舉辦「來呦！隆作伙」說明會 與地方鄉親深度交流

資深媒體人王瑞德與為立委賴瑞隆助講，場面熱鬧。（圖／民視新聞）









高雄茄萣金鑾宮擠了滿滿人潮，立委賴瑞隆與鄉親熱情握手互動，〝來呦！隆作伙〞茄萣區說明會，14日下午正式登場。現場人員：「賴瑞隆當選賴瑞隆當選，賴瑞隆當選賴瑞隆當選，瑞隆瑞隆瑞隆當選當選當選。」眾人高舉雙手喊出口號，資深媒體人王瑞德也南下力挺，高舉賴瑞隆的手，對著台下新鄉親大聲喊話，呼籲民眾給予支持。資深媒體人王瑞德：「讓他去做高雄市長，我們讓高雄市拚過新北市，拚過台中市拚過桃園市拚過台北市。」立委（民）賴瑞隆：「地方上的不管是我們的同仁，我們的里長們也都出來相挺啦，特別今天也是王瑞德他第20次南下來為我助講。」

立委賴瑞隆舉辦說明會，在茄萣的金鑾宮與鄉親互動。（圖／民視新聞）

立委賴瑞隆舉辦說明會，在茄萣的金鑾宮與鄉親互動。（圖／民視新聞）









立委邱志偉、李柏毅以及多位議員等人，也都到場力挺，現場人山人海，場面熱鬧。立委（民）邱志偉：「接到民調電話千萬不能說支持邱志偉，支持邱志偉這通電話沒效喔，要拜託大家唯一支持賴瑞隆好不好（好）。」立委（民）李柏毅：「今天他是立委明天他如果當市長，就會做市政的工作都不用重學，這種人選最好對不對（對）。」在說明會中，立委賴瑞隆除了向在場鄉親說明自身對北高雄的願景及發展目標，也提到藍白兩黨主導的財劃法獨厚北部，擴大南北資源差距，相當不公平。立委（民）賴瑞隆：「這絕對是個違憲的法案，我們不接受這樣的財劃法這樣好不好（好），我們不接受藍白通過的財劃法，這樣好不好（好），我們絕對不副署。」賴瑞隆強調，高雄是一生所愛，將一生懸命為城市打拚，同時把政策做得更貼近基層，與市民攜手打造幸福城市。

