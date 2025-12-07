賴瑞隆落淚！家人捲霸凌事件 當面向被害人母親致歉

即時中心／徐子為、黃彥翔報導



民進黨高雄市長擬參選人、立委賴瑞隆的家人疑似涉入校園霸凌案件。對此，賴瑞隆今（7）日下午召開記者會時哽咽落淚，除了再次向受害者家屬表達最誠摯的歉意外，也允諾未來將替家人辦理轉學，同時持續帶家人看心理醫師，希望能做好所有善後工作。賴瑞隆今下午5點已與被行為人的媽媽見面，當面表示歉意。雙方取得諒解並共同合作，協助彼此孩子的成長。





受害人媽媽表示，今天看了賴瑞隆記者發表會內容,其實心裡面滿感觸的。她也是2個小朋友的家長，針對賴瑞隆哽咽落淚道歉，並允諾會妥善處理，她很接受賴的道歉，有感受到賴的誠意。媽媽表示，她跟她先生都感受到善意。



被行為人媽媽坦言，本身的初衷也是希望自己傷害，然後得到一個抱歉。她也強調不是說要去對小朋友怎麼樣，現在後續處理已規劃好，就按規畫執行。至於後續法律流程，被行為方會解除，其他的流程就交由學校去完成。



被行為方家長說，感謝賴瑞隆願意用這麼快速的時間出來處理問題。希望我們大家的小孩都可以好好成長。大家一起加油，做人這件事是終生學習的事情。





