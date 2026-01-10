賴瑞隆號召工百業顧電話 一人再拉20通

▲民進黨高雄市長參選人賴瑞隆召開「行動代號：百工百業顧電話 團結高雄挺瑞隆」記者會，呼籲一人致電至少20位親友提醒家顧好室內電話，表態唯一支持賴瑞隆。（圖／立委賴瑞隆辦公室提供）

[NOWnews今日新聞] 民進黨高雄市長初選民調將於下週登場。市長參選人賴瑞隆今（10）日召開「行動代號：百工百業顧電話 團結高雄挺瑞隆」記者會，與專程南下的立委林月琴、多位市議員、里長及百工百業鄉親齊聚，一人致電至少20位親友提醒家顧好室內電話，表態唯一支持賴瑞隆，守住高雄延續光榮。

▲賴瑞隆分別打給高雄女中畢業的屏東縣長周春米、鳳山出身的新北市議員戴瑋姍、前行政院長張俊雄的牽手等人，眾人獻聲允諾將全力向高雄的親友拉票。（圖／立委賴瑞隆辦公室提供）

賴瑞隆分別打給高雄女中畢業的屏東縣長周春米、鳳山出身的新北市議員戴瑋姍、前行政院長張俊雄的夫人以及立委吳思瑤、台北市議員林亮君等人，眾人獻聲允諾將全力向高雄的親友拉票。現場立委林月琴也打給長期和她在民間打拚的社福團體夥伴及托嬰中心的主任，請他們唯一支持賴瑞隆。

▲今天記者會獲得包括立法委員林月琴，市議員何權峰、張博洋，以及大高雄里長聯誼總會總主席張宇讚率超過十位里長到場，與鄉親及多位青年代表一同致電。（圖／立委賴瑞隆辦公室提供）

此外，出身文化界的參選人尹立亦致電給20位設計師好友、前空服員黃敬雅則致電給20位空服員；現場懇託聲不斷，場面熱絡，展現百工百業高雄市民團結共挺賴瑞隆的集體意志。

賴瑞隆首先感謝所有市民朋友一路支持。賴瑞隆表示，已走到最後一哩路，下週就是民進黨高雄市長初選的電話民調期間；他呼籲大家做其後盾、幫忙顧電話，顧的不只是選戰，是高雄接下來十年的方向，亦是謝長廷、陳菊、陳其邁市長二十多年來為高雄打下的根基，更是讓所有高雄人引以為傲的城市光榮。

賴瑞隆指出，未來關鍵四年，高雄必須持續向前。包含交通建設不能停、產業更要升級，讓百工百業都賺錢；社會福利則要讓年輕人好就業、住得起、養得起，孩子快樂平安健康長大，長輩無憂無慮安老；同時也要讓環境更永續、公設更友善，使大高雄38區均衡宜居。

賴瑞隆強調，自己不只準備好了，更早已參與及協助市政20年。賴瑞隆也用「五個最佳」指出，自己擁有最完整歷練、最專業實績、最穩健性格、最堅定信念；正是最能守護高雄的人選。

針對倒數階段的行動重點，賴瑞隆向市民誠摯喊話，呼籲共同用「顧電話」「顧高雄」；在1/12到1/17晚間六點到十點半在家顧室內電話（市話），接到民調堅定說出「唯一支持賴瑞隆」。此外，賴瑞隆也號召支持者一人幫忙先打給20位親友提醒顧電話，並請他們再各自邀請20人加入，讓團結的力量像接力，一棒接一棒不斷擴散。

立委林月琴表示，來自民間團體的她非常清楚民間的心聲。林月琴認為，賴瑞隆非常關注社福，長期在立法院共同推動生育補助、彈性育嬰假；另外，也非常關注需求越來越顯性的夜間托育、臨拖以及長照3.0、社區共照等，從各方面照顧全齡市民朋友。

林月琴指出，她近期也收到許多高雄年輕朋友的反饋，紛紛認為賴瑞隆擔任市府觀光局主秘、新聞局長開創了演唱會經濟，亦為高雄建立了展演經濟模式。盼他能接棒陳其邁市長，一棒接一棒讓高雄更好。

里長總主席張宇讚表示，歷經與賴瑞隆超過十年的相處，保證其是懂基層心聲、為市民做事的政治人物。張宇讚也說，大高雄已經有超過300多位里長公開支持賴瑞隆，展現出基層的集體態度。

今天記者會獲得多位戰友力挺，包括立法委員林月琴，市議員何權峰、張博洋、郭建盟，議員參選人洪村銘、蔡秉璁、尹立、黃敬雅、黃偵琳，以及大高雄里長聯誼總會總主席張宇讚率超過十位里長到場，與鄉親及多位青年代表一同致電。

現場更有立委沈伯洋驚喜錄製影片，公開呼籲唯一支持賴瑞隆。另外，眾人亦共同喊出「先打20再揪20，顧電話挺瑞隆」、「打一通揪20，再請20揪20」行動口訣，隨後立即展開電話行動。

