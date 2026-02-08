賴瑞隆要緊張了？凌濤曝1場景：大家給柯志恩的眼神是熱的

2026年高雄市長，民進黨立委賴瑞隆將對決國民黨立委柯志恩。國民黨桃園市議員凌濤親曝日前南下高雄阿蓮區，出席土庫北極殿迎神樓開光大典的畫面，當天賴瑞隆、柯志恩都到場，但發現柯與在地不分藍綠里長握手時，大家給予的眼神跟反饋是熱的。

凌濤昨（7）日在政論節目《新聞大白話》中指出，賴瑞隆的記憶點實在很低，並透露他從高雄阿蓮出席土庫北極殿迎神樓開光大典，當天賴瑞隆、柯志恩以及現任高雄市長陳其邁都在場，由於他比較早到，因此看到柯與在地不分藍綠里長握手時，大家給予的眼神跟反饋是熱的。

凌濤進一步指出，當天賴瑞隆最後一個到達現場的，當他跑到位置上，大家比較少起身跟他有熱烈互動，凌濤認為，陳其邁這幾年做的事情有符合高雄市民的期待，如今賴瑞隆跟他不同系統，陳其邁是英蘇體系，賴是新潮流，就他近期的觀察，發現陳其邁跟賴瑞隆的互動真的偏少，因為陳跟大家都有話聊，但賴是一個很冷的人，但在活動上可以看見賴士氣也沒有起來，握手也沒有力，臉看起來好像很累，對照柯志恩則是容光煥發，讓大家有所比較。

凌濤表示，當高雄市民覺得賴瑞隆無法撐起陳其邁過去政績，賴會碰到非常嚴峻的挑戰；凌濤強調，賴沒有過去民進黨任何一任市長參選人的力度，並直呼賴「真的要加油欸」。

