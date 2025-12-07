賴瑞隆見受害女童母致歉 喊「到此為止」 網友質疑一句

賴瑞隆8歲兒子遭爆在校園當惡霸，毆打霸凌同學。事件發生後，賴夫婦的處理態度也引發質疑。（示意圖／資料照）

綠委賴瑞隆遭爆料其8歲小孩涉校園霸凌案，賴瑞隆7日下午哽咽道歉，他透過鏡頭向受害女學生父母道歉，也向自己兒子說對不起。賴瑞隆晚間表示他已和女孩媽媽見面，當面表達歉意，希望指控可以到此為止。網友留言質疑「到此為止這句話輪不到你來說吧？」

賴瑞隆7日晚間8時許在臉書粉專發文表示，剛剛他已經和女孩的媽媽見面，除了當面表達深刻的歉意，也非常感謝女孩媽媽願意與他對談，讓他們能夠把彼此的想法釐清和溝通。他坦言，身為爸爸，他有責任更深入瞭解並面對孩子的情況。從事政治工作，他也有責任讓社會看到一個更成熟、願意處理問題的態度。今天的溝通讓他更清楚孩子之間的互動、家長的期待，以及後續他應該努力的方向。

賴瑞隆強調，接下來，他會持續與家長及學校保持良好溝通，再次感謝女孩媽媽願意與他見面，共同完成對話，讓他們的孩子都可以在更友善、更安全的環境中成長。最近的事，讓他和他的家人都有更多的成長，他也會更精進自己面對事物的態度。至於其他過多的指控跟詮釋，希望可以到此為止，還給小孩更多成長和學習的空間。

網友留言「身為政客不要演哭戲，你又不是受害者，道歉就道歉扯來扯去的煩不煩？」、「家長有責任教育管教孩子，沒有必要在記者會還要哭哭啼啼」、「『這件事情到此為止』這句話輪不到你來說吧？」

還有人說「為人家長，無法接受你在記者會還對自己小孩道歉！你的小孩霸凌人在先，你要跟你小孩道歉回家去，對著社會大眾演一個受害者是什麼意思？被你小孩虐待的女童又何其無辜？」、「不要選了啦...記者會無言到爆」。

