賴瑞隆親上火線為兒涉霸凌致歉 避答「是否退選」快步逃離現場

民進黨立委賴瑞隆其子遭爆在學校霸凌、毆打同學，引發輿論熱議。賴瑞隆今（5）日召開記者會出面道歉，坦言自己花了太多時間在政治工作，對於孩子的陪伴與教養確實不夠。不過被問到是否會為此退出2026高雄市長選戰，賴瑞隆沒有給出回應，反倒是急忙起身離開現場。

賴瑞隆召開記者會為兒霸凌同學道歉。（圖／中天新聞）

賴瑞隆今天為兒子在學校毆打同學召開記者會，他表示，孩子在10月份的一次足球遊戲中產生爭執，學校立即有介入輔導，當時他們以為已經順利處理完畢，但結果還有後續狀況。對此，賴瑞隆表示自責，對於孩子與同學間的狀況，表達最大歉意。

賴瑞隆強調，動手絕對是不對的！他也自省，因為平常花了太多時間在政治工作，因此在孩子陪伴與教養上確實不夠，這部分他也會自我檢討，他對於自己沒有做好，而導致兩個孩子以及家長與學校遭到影響，感到非常抱歉與自責。

賴瑞隆聽到是否退選問題後快步離開現場。（圖／中天新聞）

儘管賴瑞隆為兒子霸凌同學道歉，但現場記者提問是否會為此退出選戰，賴瑞隆頓了兩秒後說，「會繼續努力給所有孩子快樂學習成長的環境」，沒有回答問題就趕緊起身準備離開，記者會現場空間狹窄，不過即便現場記者持續發問，賴瑞隆還是擠過現場記者，離開記者會。

