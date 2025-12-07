賴瑞隆記者會就像林智堅硬槓台大時？藍議員：比他還更嚴重

民進黨立委賴瑞隆近日爆出8歲兒涉嫌霸凌同學，賴瑞隆今（7）日再度召開記者會，表明希望能與女童父母當面致歉，並淚崩稱，他對不起兒子，沒有善盡父親的角色。台北市議員李柏毅表示，有人提到，賴瑞隆的記者會，有一種像是前新竹市長林智堅之前硬槓台大那時候，絕對不提退選或任何的事情；但他認為，現在賴瑞隆的狀況，比林智堅那時候的狀況還更嚴重。

李柏毅今(7日)在政論節目《新聞大白話》中表示，賴瑞隆今天的記者會是第二次了，記者會很多後續的民眾評論，大家都有一種共同想法，就是很扣分，不曉得他到底想要表達的重點是什麼。

李柏毅接著表示，有人提到，賴瑞隆記者會有一種像是之前林智堅硬槓台大那時候，然後講得很多有的沒有的，但絕對不提到退選或任何的事情，堅持選到底。現在賴瑞隆也出現一樣的狀況，但問題是，現在賴瑞隆的狀況，比林智堅那時候的狀況還更嚴重。林智堅那是個人的行為，對他自己負責。現在賴瑞隆整個家庭，包括教育到他本身有沒有問題，其實大家都一直在看。

李柏毅指出，你說小孩子發生一點狀況，說實話其實可以理解，但是他未提後續發生狀況之後，家長的處置態度，才是民眾最在乎的點，而且這一次賴瑞隆又是當過這麼久的民意代表，怎麼會拖到這種程度才爆發出來。

李柏毅更表示，第一時間，他聽到這消息時，覺得不可思議。發生這種事情，應該馬上到學校去了解、關心對方到底是什麼狀況。還有感覺學校處理態度也非常消極，這才是整個社會對賴瑞隆最大的不滿,。

★《中時新聞網》關心您，勇於求助，遠離網路霸凌！檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-2577-5118、教育部反霸凌投訴專線: 1953。

