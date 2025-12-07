賴瑞隆記者會痛哭致歉 與女同學家長見面取得諒解

南部中心／綜合報導

民進黨立委賴瑞隆，8歲的孩子涉及校園霸凌案，引發社會關注，賴瑞隆7號下午二度召開記者會道歉，提起孩子還一度激動落淚，責怪自己沒有善盡父親角色，接下來會幫孩子辦理轉學。而在記者會後，賴瑞隆也親自與女同學的家長見面，當面致歉，已經取得對方諒解。





立委賴瑞隆7日下午親自和女同學的家長見面，再次表達歉意。（圖／翻攝畫面）









雙方握手言和，立委賴瑞隆鞠躬致謝，在孩子的霸凌風波後，親自和女同學的家長見面，再次表達歉意。立委賴瑞隆8歲的孩子，傳出校園霸凌爭議，賴瑞隆7號下午，二度開記者會，誠懇道歉，讓對方家長感受到誠意，得到諒解。

立委（民）賴瑞隆：「前天晚上我回到家的時候，我的孩子還跟我說爸爸對不起，害你跟全國道歉。」賴瑞隆在記者會上，提到近日家庭近況，還一度忍不住情緒，在鏡頭前淚崩。





賴瑞隆在記者會上提到家庭近況，一度淚崩。（圖／民視新聞）









立委（民）賴瑞隆：「其實是爸爸對不起你，因為我的身分因為我現在的角色，而讓你承受了很多不應該是你這年紀，承受的事情，是我沒有善盡父親的角色。」

賴瑞隆強調，學期末前不會再讓孩子到學校，同時會辦理轉學，最近也帶小孩去看心理醫師，至於會不會影響接下來競選活動？

立委（民）賴瑞隆：「我想現在最重要的工作，還是先處理孩子的問題，讓所有孩子們都回到正常的生活。」

是否會繼續競選行程，賴瑞隆沒有多說，只希望取得對方家長諒解後，持續檢討改進，多花時間協助孩子成長。





