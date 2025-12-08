賴瑞隆誠摯道歉獲諒解 網讚：未來高雄市長格局！

賴瑞隆(右)向女童媽媽當面表達歉意，雙方取得諒解並共同合作。 圖:翻攝自賴瑞隆辦公室提供影片

[Newtalk新聞] 2026高雄市長擬參選人、立委賴瑞隆8歲兒子捲入校園爭議一事，昨(7)日傍晚出現戲劇性轉折。賴瑞隆獲得女童家屬同意碰面，當面向對方表達歉意。女童媽媽表示，自己與先生看到記者會很有感觸，也清楚感受到賴瑞隆的善意與誠意，敬佩他的責任與擔當。雙方取得諒解並約定未來以孩子的成長為優先，相互加油打氣，共同度過這段歷程。

該事引發社會關注，賴瑞隆表達積極面對兒子過錯，謙卑且正面承擔的態度在網路上掀起正面討論，許多網友在社群留言肯定他「不逃避、不卸責」的處理方式，認為這才是身為政治人物應有的示範。

有網友直言「這個態度就是未來高雄市長的格局跟氣度，明年一定讓柯志恩輸10萬票以上。」也有人表示「我原本還無法抉擇高雄市長初選該支持誰，感覺其中三位都是不錯的人選……但經過這次事件，已毫無懸念：賴瑞隆是我心中最佳的高雄市長人選！加油。」甚至有網友預期「經過這事件後，賴瑞隆的信任度、知名度將大增，而且很快會反映在民調上！」

在高度放大的政治與選舉氛圍中，家務事往往容易被渲染成攻防工具。不過，隨著賴瑞隆展現高度誠意、選擇不推諉責任、積極協調處置，原本的危機也轉化為向社會溝通家庭教育與孩童教養議題的契機。網路輿論多認為，賴瑞隆身為公眾人物、也是一位父親，願意真誠道歉，並協助雙方孩子一起走過風波，呈現出高度格局。

外界對此事也期盼能盡速告一段落，給予家長與學校充分的陪伴與輔導空間，讓事件回到孩童教養與校園教育的本質，讓兩個孩子都能在更健康安全的環境中成長。

