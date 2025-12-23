賴瑞隆調整戰略拚了！明年1月4日將在鳳山辦首場大型造勢

立委賴瑞隆今天一大早7點就與高雄市議長康裕成、市議員何權峰、黃文志、黃彥毓及市議員參選人尹立、蔡秉璁、黃敬雅、黃偵琳、洪村銘，前往三民區九如路與澄清路口站路口，向通勤朋友問早致意。（賴瑞隆團隊提供）

立委賴瑞隆今天一大早7點就與高雄市議長康裕成、市議員何權峰、黃文志、黃彥毓及市議員參選人尹立、蔡秉璁、黃敬雅、黃偵琳、洪村銘，前往三民區九如路與澄清路口站路口，向通勤朋友問早致意。（賴瑞隆團隊提供）

立委賴瑞隆今（23）日受訪時證實正規畫明年1月4日傍晚舉辦首場大型造勢，至於細節相當保密。據了解，將於選在其他對手也曾辦過的地點高捷鳳山西站旁舉辦。（柯宗緯攝）

民進黨高雄市長初選4搶1，明年1月將以全民調產出人選。有別於其他3位對手陸續辦大型造勢，立委賴瑞隆以辦小型見面會為主，但隨著近期選戰邁入最後衝刺階段，他調整戰略，他今（23）日受訪時證實，正規畫明年1月4日傍晚舉辦首場大型造勢，後續細節將再對外公布。據了解，他將選在其他對手也曾辦過的地點高捷鳳山西站旁空地舉辦大造勢。

賴瑞隆今天一大早7點就與高雄市議長康裕成、市議員何權峰、黃文志、黃彥毓及市議員參選人尹立、蔡秉璁、黃敬雅、黃偵琳、洪村銘，前往三民區九如路與澄清路口站路口，向通勤朋友問早致意，這也是高雄市長初選以來，首次有市長參選人利用站路口進行造勢。

廣告 廣告

賴瑞隆表示，初選最後倒數將持續以站路口、掃市場及到各地方宣講與市民互動，讓市民更瞭解自己的施政理念，「我一直都是平常心，市民也愈來愈多人認識我」，過去他在高市府到立委的成績大家都有感受。

賴瑞隆說，高雄是一座充滿生命力的城市，有著最勤奮、最認真的市民，在各自的崗位上努力付出，撐起整座城市的運轉。他承諾將帶著10年市府政務官、10年優秀立委的成績，持續秉持初心、全力以赴，深入社區、街頭與日常生活的各個角落，用行動爭取支持，一步一腳印為高雄打拚，讓城市一天比一天更好。

賴瑞隆也表示，2026年將至，他會以「真誠無畏」的態度穩健前行，與市民朋友站在一起迎接曙光，共同迎向屬於高雄的嶄新未來。

據了解，賴瑞隆將在明年1月4日傍晚5點半將在高捷鳳山西站旁議會路，舉辦「真誠無畏」造勢晚會，這也打破他過去只辦中小型場的見面會模式，可見選戰白熱化，有不得不辦大造勢秀陸軍肌肉的壓力。而該地點，過去陸續有邱議瑩、上周許智傑、本周林岱樺都在此舉辦大型造勢活動，吸引數萬支持者力挺，營造勝選氣勢。

【看原文連結】