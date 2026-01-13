賴瑞隆贏了！將披綠袍戰柯志恩 綠高雄市黨部：第一時間啟動整合

即時中心／顏一軒報導

民進黨高雄市長初選民調今（13）日上午公布結果，最終由綠委賴瑞隆擊敗邱議瑩、許智傑及林岱樺勝出，後續將由黨中央經程序報請提名，將與藍委柯志恩對決。對此，民進黨高雄市黨部主委黃文益表示，黨內初選是民進黨民主制度成熟運作的重要展現，這次的初選過程中，4位參選人皆秉持君子之爭的精神，在黨內的初選制度下進行良性競爭，展現高度政治風範與對高雄未來的責任感，值得所有黨員與市民肯定，未來將以團結勝選為最大目標，延續高雄光榮。





黃文益指出，民進黨是一個以民主為核心價值的政黨，無論是提名制度、民調機制或選務流程，皆依循黨內規範審慎推動；高雄市黨部在整個初選期間，始終嚴守黨務中立原則，確保制度的公信力與正當性，讓4位參選人負責任地向市民清楚說明政見理念與施政藍圖，由市民做出最符合高雄未來發展的選擇。

黃文益提到，4名初選參選人長期深耕高雄、各有所長，無論在立法問政、地方建設或公共政策推動上，都為高雄付出許多心力；而黨內初選的目的，並非造成分裂，而是透過民主程序，凝聚最大共識，選出最能承擔責任、最能接棒現任市長陳其邁的人選，帶領民進黨迎向2026年的大選挑戰。所以在今天初選結果出爐後，最重要的就是團結，市黨部將第一時間啟動整合機制，團結所有力量，共同面對接下來的選戰。

他不諱言，未來的選戰不只是市長一役，還有議員及里長，選戰結果更關乎高雄整體市政路線與價值方向，根據民進黨中央初選時程推估，農曆年後即將進入各區市議員初選民調工作，期待整體儘早完成提名布局，市黨部將會與未來市長參選人、各區市議員參選人及基層里長緊密合作，形成堅實的團隊戰力，從市長選戰到議會席次，共同爭取最大勝利。

最後，黃文益強調，陳其邁所帶領市府團隊，在任內持續推動產業轉型、重大交通建設、社會福利與城市治理，高雄的城市競爭力與國際能見度顯著提升，這是一條得來不易、也必須延續的光榮道路，民進黨有責任、更有義務，讓高雄持續前進，因此「選後團結」不只是口號，而是具體行動，市黨部將持續扮演整合平台角色，發揮最大效益，爭取市民信任，贏得2026最終勝選。







