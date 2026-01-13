賴瑞隆贏得初選 陳其邁：4名候選人都展現君子之爭
民進黨高雄市長初選結果揭曉，由新潮流的賴瑞隆勝出，高雄市長陳其邁表示，初選難免就是競爭，重要的是年底的大選。（溫蘭魁報導）
民進黨高雄市長初選落幕，民調結果，確定由新潮流的賴瑞隆代表民進黨參選2026高雄市長，高雄市長陳其邁第一時間恭喜賴瑞隆，也稱讚4名候選人在這場初選都展現了君子之爭：「首先要特別恭喜賴瑞隆委員通過初選，在這次初選的過程裡面，我想4位候選人也都展現君子之爭，共同贏得整個初選的過程。」
這次民進黨高雄市長初選4搶1，競爭激烈，陳其邁說，相對於有初選的地區來講，氣氛非常和緩，他表示，初選難免就是競爭，更重要的是選後能夠團結一致：「最重要的還是在年底的大選，4位候選人跟民進黨也都能夠團結合作。」
民進黨高雄確定由賴瑞隆出戰國民黨的柯志恩，陳其邁認為，怎麼樣能夠提出好的願景，讓市民感同身受，能再認同民進黨在整個執政過程的進步價值，是非常重要的，他也期許賴瑞隆繼續加油、贏得大選。
