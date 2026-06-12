賴瑞隆贏柯志恩19%！高雄市長最新民調出爐 支持度46.2%輾壓柯志恩、看好度也破五成
距離2026地方選舉僅剩不到半年，高雄市長最新民調出爐。新台灣國策智庫今（12）日公布高雄市長選情調查，民進黨高雄市長候選人賴瑞隆以46.2%支持度，大幅領先國民黨高雄市長候選人柯志恩的28.4%，兩人差距達17.8個百分點，幾乎拉開近19%差距。
不只支持度領先，在「當選看好度」部分，賴瑞隆同樣以53.6%大幅領先柯志恩25.3%，顯示超過半數高雄市民看好賴瑞隆有機會接棒市政。民調也指出，現任高雄市長陳其邁施政滿意度高達76.2%，被視為賴瑞隆選情中的重要「執政延續效應」。
賴瑞隆支持度46.2% 領先柯志恩17.8個百分點
根據新台灣國策智庫民調中心最新調查，在高雄市長支持度方面，賴瑞隆獲得46.2%，柯志恩則為28.4%，另有25.4%選民尚未表態。若以雙方差距來看，賴瑞隆目前領先柯志恩17.8個百分點，選情明顯佔上風。
交叉分析顯示，賴瑞隆支持度以第五選區、40歲以上、教育程度國中、政黨傾向民進黨者比例較高；柯志恩則在第八選區、20至39歲、教育程度專科，以及政黨傾向國民黨、民眾黨者當中支持度相對較高。
看好度破五成 賴瑞隆氣勢明顯
除了支持度領先，當選看好度同樣呈現明顯差距。民調顯示，53.6%受訪者看好賴瑞隆當選高雄市長，柯志恩則為25.3%，另有21.1%未表態。
換句話說，賴瑞隆不只在支持度上領先，也在選民對勝選機率的判斷中取得優勢，反映高雄目前選情結構仍以綠營佔優。
欣賞度、滿意度雙正評 柯志恩負評略高
民調也針對兩位參選人的個人形象進行調查。欣賞度方面，賴瑞隆獲得44.8%欣賞、26.1%不欣賞、29.1%無明確意見；柯志恩則為35.2%欣賞、38.6%不欣賞、26.2%無明確意見，不欣賞比例高於欣賞。
在立委上任以來表現滿意度部分，賴瑞隆獲得48.0%滿意、20.9%不滿意、31.1%無明確意見；柯志恩則為32.4%滿意、36.3%不滿意、31.3%無明確意見，同樣呈現不滿意度高於滿意度。
陳其邁滿意度76.2% 執政延續成選戰關鍵
值得注意的是，現任高雄市長陳其邁施政滿意度高達76.2%，顯示市民對近年高雄市政發展整體給予正面評價。新台灣國策智庫執行長陳致中表示，這份民調反映高雄目前政治版圖，也顯示市民對城市發展成果具有高度認同。
陳致中指出，無論是產業轉型、半導體聚落建設、軌道交通發展，或大型演唱會經濟帶動高雄城市能見度提升，都讓高雄逐步展現治理成果；未來選戰仍應回歸市政議題，讓選民透過政策與願景比較，決定高雄下一階段發展方向。
國立臺灣師範大學教授曾冠球分析，賴瑞隆個人知名度與熟悉度仍有提升空間，目前支持度有一部分來自陳其邁高達76.2%施政滿意度帶動的接班效應。不過，高雄選民呈現「地方挺綠、中央保留」特徵，中央執政表現仍可能影響選情，年輕族群、中間選民與民眾黨支持者尚未完全進場，未來仍是左右選戰走向的關鍵。
本次民調由新台灣國策智庫民調中心執行，調查時間為6月9日至10日，共完成1094份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.96個百分點。
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